Ex-FC-Köln-Star Jannik Lottner mahnt seine ehemalige Verein, die SV Elversberg im DFB-Pokal ernst zu nehmen. Der Trainer von Hannover 96 sieht große Gefahren.

Der aktuelle U19-Trainer von Hannover 96, Jannik Lottner, warnt seinen ehemaligen Verein FC Köln ausdrücklich vor der bevorstehenden Begegnung gegen die SV Elversberg im DFB-Pokal. Lottner, der in seiner aktiven Laufbahn 57 Tore für die Geißböcke erzielte, sieht große Risiken für den Traditionsverein, die am Samstag, 15.30 Uhr live auf Sky zu sehen ist. Er betont, dass Köln die Aufsteiger aus dem Saarland keinesfalls als leichte Aufgabe unterschätzen darf, obwohl man nach dem 1:1 bei Bayern selbst noch in der Kritik steht.

Jannik Lottner warnt FC Köln vor der SV Elversberg

Jannik Lottner hat eine tiefe Verbindung sowohl zur SV Elversberg als auch zum 1. FC Köln. In 174 Pflichtspielen für den FC Köln steuerte er 57 Tore bei, weshalb er als "Lotte" bezeichnet wird. Seine persönliche Bilanz gegen die SVE ist jedoch durchwachsen: Bei zehn Aufeinandertreffen feierte er mit Saarbrücken nur drei Siege, zwei Unentschieden waren das Ergebnis und fünf Niederlagen standen zu Buche. Diese statistische Grundlage lässt ihn seine aktuellen Warnungen untermauern, da er die Leistungsfähigkeit der Elversberger aus erster Hand kennt und die Dynamik ihres Aufstiegs verfolgt.

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Vincent Wagner trainiert die starke Offensive der SVE

Die SV Elversberg tritt unter der Anleitung von Trainer Vincent Wagner in die Partie. Lottner lobt die Ruhe, die in der Mannschaft um Wagner herrscht, im Gegensatz zu den lautstarken Umgebungen anderer Traditionsklubs. Er hebt hervor, dass Elversberg wenig Druck durch externe Positionierer ausgesetzt ist, die ständig behaupten, alles besser zu wissen. Stattdessen fokussiert sich das Team auf einen attraktiven und offensiven Fußball, der sich bereits in der Vergangenheit als sehr erfolgreich erwiesen hat und heute im Ergebnis sichtbar wird.

SV Elversberg überzeugt trotz schwankender Ergebnisse

Trotz zuletzt schwankender Ergebnisse haben die Saarländer durchweg starke spielerische Leistungen gezeigt. Selbst bei deutlichen Niederlagen wie dem 0:1 gegen Freiburg oder dem 1:2 in Dortmund war die Darstellung der Mannschaft respektabel. Lottner warnt Köln davor, nach dem unprominenten 1:1 bei Bayern den Aufsteiger nebenbei wegzuräumen. Die Gefahr liegt darin, einen Sieg gegen Elversberg als bloße Pflichtaufgabe zu betrachten, was ein gefährlicher Denkfehler sein kann, der die eigene Konzentration mindert.

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Unterschiedliche Erwartungen an FC Köln und SV Elversberg

Ein zentraler Punkt der Warnung von Lottner ist der enorme Unterschied in den Erwartungen an die beiden Mannschaften. In Elversberg erwartet niemand, dass man diese Mannschaft im Vorbeigehen schlägt, unabhängig davon, wohin sie reisen oder wen sie empfangen. Als Traditionsverein mit einer langen Historie und einem großen Umfeld erwartet der FC Köln hingegen, dass man Elversberg zu Hause klar und deutlich besiegt. Diese unterschiedliche psychologische Lage birgt eine der größten Gefahren für den Gastgeber in diesem Duell.

Lottner bleibt vorsichtig trotz Freude am Spielstil

Im Interview mit dem WDR zeigt sich Lottner vorsichtig mit einer Prognose, was er auch mit einem Augenzwinkern kommentiert. Er habe Freude am offensiven Spiel der SVE und wolle sich bei seinem Wohnort Saarland nicht unbeliebt machen. Seine Vorsicht resultiert aus der Kenntnis der mentalen Stärke des Teams. Die Kombination aus fehlendem externem Druck und einer klaren, offensiven Ausrichtung macht die SV Elversberg zu einem Gegner, der jede Unterschätzung bestrafen wird. Der FC Köln muss nun beweisen, dass er dieser Erwartungshaltung gerecht wird und nicht in die Falle taktischer Leichtsinnigkeit tappt.