Jannik Sinner ausgeschieden: Der italienische Tennisprofi bricht innerlich zusammen

Jannik Sinner ist in der 2. Runde der French Open gegen Juan Manuel Cerundolo ausgeschieden. Der italienische Tennisprofi war körperlich am Ende und konnte nicht mehr mithalten. Sinner hatte bis dahin eine beeindruckende Leistung gezeigt, aber dann brach er innerlich zusammen.

Jannik Sinner ist in der 2. Runde der French Open gegen Juan Manuel Cerundolo ausgeschieden. Der italienische Tennis profi war körperlich am Ende und konnte nicht mehr mithalten.

Sinner hatte bis dahin eine beeindruckende Leistung gezeigt, aber dann brach er innerlich zusammen. Er fühlte sich schwindlig und hatte nur wenig Energie. Der Grund für seine Schwäche lag nicht in der Hitze, sondern in seiner mangelnden Erholung und möglicherweise auch in einer Verletzung. Sinner hatte viel gespielt und hatte wenig Zeit für Erholung.

Er sagte, dass er nicht gut geschlafen habe und dass dies bei Grand Slams passieren kann. Cerundolo verhielt sich ausgesprochen fair und sagte, dass es hart für Sinner sei und dass er hoffe, dass er sich schnell wieder erhole. Sinner wird kein Turnier mehr spielen, bevor er sich erholen kann





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