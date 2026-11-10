Jannik Sinner Beziehungstief nach Wimbledon-Start mit Laila Hasanovic

Jannik Sinner und Laila Hasanovic sind nach dem Wimbledon-Sieg getrennt. Die Volleyballerin Greta Galassi als möglicher neuer Partnerin. Analyse der aktuellen Situation.

Der Tennis star Jannik Sinner steht nach einem erfolgreichen Wimbledon -Titelgewinn im Juli vor privaten Unsicherheiten. Gerüchte um eine Trennung von Laila Hasanovic häufen sich seit Tagen in den sozialen Medien. Der ehemalige Weltranglistenerste musste seine Saison im Oktober wegen Knieprobleme n vorzeitig beenden.

Jannik Sinner und Laila Hasanovic Beziehungsstatus

Seit einigen Tagen kursieren in den Fan-Circles Spekulationen darüber, ob der 25-jährige Italiener und seine 26-jährige Freundin Laila Hasanovic eine Pause einlegen oder sich endgültig trennen. Fans deuten die aktuellen sozialen Medien-Aktivitäten der dänischen Model als klares Signal für einen möglichen Bruch. Bisher haben weder Sinner noch Hasanovic offiziell Stellung zu diesen Meldungen genommen.

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Ein starkes Indiz für die gerüchteweise Trennung wurde am Wochenende deutlich, als Hasanovic ihren 26. Geburtstag feierte. Auf Instagram postete sie zahlreiche Fotos in Begleitung ihrer engen Freundinnen. Auffällig ist jedoch die komplette Abwesenheit von Jannik Sinner auf den veröffentlichten Bildern. Trotz der physischen Distanz betonte Hasanovic in ihren Beiträgen ihre Zufriedenheit mit dem vergangenen Jahr.

"Danke an alle für die Glückwünsche. Ich fühle mich wirklich dankbar und glücklich, dass ich heute von den besten Leuten umgeben bin", schrieb die Volleyballspielerin. Diese Aussage wurde von Beobachtern zwar als positiv gewertet, lässt aber Raum für Interpretationen bezüglich des Beziehungsstatus. Kritiker deuten die reine Freundeskonstellation auf den Posts als Zeichen des emotionalen Rückzugs.

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Greta Galassi als möglicher Nachfolger in Sinners Leben

Zusätzlich zu den privaten Gerüchten tauchten Hinweise auf eine neue Bekanntschaft des Tennisstars auf. Bereits vor der Geburtstagsfeier gab es erste Gerüchte, als Hasanovic an Halloween als Vampirin verkleidet war. Sie sang dabei mitsingende Teile aus dem Song "The Answer" der Künstlerin Kylie Cantrall. In den Text zeigten sich die Zeilen: "Du hattest recht, er trifft sich mit einem anderen Mädchen."

Dieser öffentliche Hinweis wurde sofort mit der 28-jährigen Volleyballspielerin Greta Galassi in Verbindung gebracht. Berichten zufolge hat sich das Paar bereits privat getroffen. Greta Galassi verfügt über 109.000 Follower auf Instagram und vertrat Italien 2015 im Finale der "Miss World". Die Verbindung zwischen Sinner und Galassi wurde von Journalisten mehrfach spekulativ diskutiert.

Sinners bisherige Partnerin Laila Hasanovic ist in den letzten Monaten nicht mehr öffentlich gemeinsam mit dem Sportler gesehen worden. Dies steht im deutlichen Kontrast zur intensiven medialen Präsenz während seiner aktiven Turniersaison. Die fehlende gemeinsame Sichtbarkeit wird von Fans nun als indirekter Bestätigung der Trennungsgerüchte gewertet.

Körperliche Belastung belastet private Balance

Parallel zu den privaten Unstimmigkeiten kämpft Jannik Sinner weiterhin mit gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen. Seine sportliche Karriere war im letzten Jahr eine Achterbahnfahrt. Nach dem triumphalen Finale in Wimbledon gegen Alexander Zverev sorgten anhaltende Knieprobleme für eine unglückliche Wende. Die Schmerzen zwangen den Top-Spieler dazu, die restliche Saison vorzeitig zu stoppen.

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Aufgrund dieser Verletzungsmisere fehlte Sinner bei den US Open. Trotz der körperlichen Schwäche konnte er sich die Spitzenposition in der Weltrangliste nicht sichern. Die Diagnose der Mediziner erlaubte keine weitere intensive Beanspruchung der Gelenke. Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hatte im Sommer die Rolle des besiegteten Rivalen inne.

Sinner selbst äußerte sich respektvoll, aber klar zu den medizinischen Grenzen seines Körpers. Er betonte, dass der Körper der einzige Gegner sei, den man nicht besiegen könne. Wenn dieser Signalgeber "Stopp" sage, müsse man dies akzeptieren. Der italienische Athlet folge den Ratschlägen der Spezialisten und priorisiere die langfristige Gesundheit.

Folgen für die Zukunft des italienischen Teniss

Die aktuelle Situation bedeutet einen schwierigen Start in die neue Turniersaison für Jannik Sinner. Die Kombination aus physischen Schmerzen und psychischer Belastung durch Beziehungsgerüchte stellt eine immense Herausforderung dar. Beobachter erwarten, dass der Tennisstar seine Rückkehr in den Turniersport sehr behutsam angehen wird.

Ein schneller Wiedereinstieg auf hohem Niveau ist aufgrund der Kniebeschwerden unwahrscheinlich. Die medizinischen Betreuer werden den Heilungsprozess genau überwachen. Fans hoffen nun auf eine positive Wende für beide Bereiche des Lebens des 25-Jährigen. Bis auf Weiteres bleibt die Zukunft der Beziehung zu Laila Hasanovic offen und spekulativ.