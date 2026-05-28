Jannik Sinner erlebt bei den French Open ein unglückliches Ereignis. Sein Zweitrunden-Match gegen Juan Manuel Cerundolo wurde unterbrochen, da der Italiener von der Hitze übermannt wurde.

Jannik Sinner erlebt bei den French Open ein unglückliches Ereignis. Sein Zweitrunden-Match gegen Juan Manuel Cerundolo wurde unterbrochen, da der Italiener von der Hitze übermannt wurde.

Sinner war zuvor in führender Position, als er plötzlich seine Kräfte verlor und dehydriert war. Er bewegte sich langsam und hatte Schwierigkeiten, die Bälle richtig zu sehen. Schiedsrichterin Aurélie Tourte bemerkte das Problem und ging zu ihm, als es nur noch 5:4 stand und er drei Breakbälle gegen sich hatte. Es ist unklar, ob sie ihn dazu aufforderte, in die Kabine zu gehen, aber es ist klar, dass Sinner nicht mehr weiter spielen konnte.

Der argentinische Spieler Juan Manuel Cerundolo nutzte die Chance und gewann das Match. Sinner war in der Vergangenheit bereits von der Hitze betroffen, aber diesmal war die Situation besonders dramatisch. Der Italiener wird sich fragen lassen, ob er sich genug auf die Hitze vorbereitet hat, um in der Zukunft ähnliche Situationen zu meistern. Die French Open sind ein wichtiger Teil der Tennis-Weltmeisterschaft und Sinner wird hoffen, dass er in der Zukunft besser auf die Bedingungen vorbereitet ist.

Der argentinische Spieler wird hoffen, dass er in der Zukunft weiterhin erfolgreich sein kann. Der Einzug in die 3. Runde war für Sinner nur noch eine Sache von Minuten, bevor er plötzlich seine Kräfte verlor. Der argentinische Spieler nutzte die Chance und gewann das Match.

Sinner wird sich fragen lassen, ob er sich genug auf die Hitze vorbereitet hat, um in der Zukunft ähnliche Situationen zu meistern. Die French Open sind ein wichtiger Teil der Tennis-Weltmeisterschaft und Sinner wird hoffen, dass er in der Zukunft besser auf die Bedingungen vorbereitet ist. Der Einzug in die 3. Runde war für Sinner nur noch eine Sache von Minuten, bevor er plötzlich seine Kräfte verlor





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