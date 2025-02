Jannik Sinner erreicht überraschende Einigung im Dopingfall

Tennis-Star Jannik Sinner kommt nach einem positiven Dopingtest mit einer dreimonatigen Sperre davon. Der Weltranglistenerste hat einen Vergleich mit der WADA geschlossen und kann bereits bei den French Open wieder antreten.

Jannik Sinner, zuletzt wegen positiver Dopingtests in der Kritik, erlebt eine überraschende Wendung. Der Tennis-Weltranglistenerste akzeptierte einen Vergleich mit der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA ) und muss für drei Monate gesperrt werden. Anstatt einer mehrjährigen Zwangspause kann Sinner bereits bei den French Open (ab 24. Mai) in Paris wieder antreten. \Sinner hatte im März 2024 zweimal positiv auf Clostebol getestet.

Die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) akzeptierte seine Argumentation, dass das Steroid unabsichtlich bei einer Behandlung durch seinen Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. Die WADA ging gegen diese Entscheidung vor und beabsichtigte eine Sperre von ein bis zwei Jahren. \Der Fall hätte im April vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verhandelt worden. Rund zwei Monate vor diesem Termin lenkte die WADA ein und akzeptierte einen Vergleich. WADA begründete die Einigung damit, dass Sinner die Substanz nicht absichtlich eingenommen habe und der Kontakt mit Clostebol keinen leistungssteigernden Nutzen gebracht habe. WADA hält die These, dass Sinner aufgrund der Fahrlässigkeit von Mitgliedern seines Gefolges unabsichtlich mit der Substanz in Berührung kam, für plausibel. Sinner freute sich, die strapaziöse Erfahrung endlich hinter sich lassen zu können. Er betont, dass er weder Vorsatz, noch Wissen und auch keinen Wettbewerbsvorteil gehabt habe. \Sinner darf ab dem 13. April wieder offiziell trainieren. Bis zum Ablauf der Sperre wird er die ATP-Masters in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid verpassen, könnte aber kurz vor den French Open noch beim Heimspiel in Rom aufschlagen. Derzeit hält er die Nummer eins der Weltrangliste, und könnte nach seiner Sperre bei den French Open seinen ersten Titel in Roland Garros angreifen.





DOPING Jannik SINNER TENNIS FRENCH OPEN WADA

