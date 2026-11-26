Jannik Sinner verpasst die Australian Open 2027 nach Knie-OP. Rückkehr erst im Februar oder März. Alexander Zverev könnte damit den ersten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner wird das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres definitiv verpassen. Der italienische Tennisstar musste sich in dieser Woche in einer Klinik in Finnland einer Operation am rechten Knie unterziehen. Das Turnier beginnt am 17. Januar in Melbourne und steht damit bereits vor der Tür.

Klinische Behandlung in Finnland

Andrew Abdo, der Chef des australischen Tennisverbandes, bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Ausfall des Top-Tennisspielers. Das Team von Jannik Sinner stand in regelmäßigem Kontakt mit den Verantwortlichen in Australien und stellte klar, dass eine Teilnahme am Start des neuen Grand-Slam-Jahres nicht möglich ist. Die medizinische Versorgung erfolgte in einem spezialisierten Zentrum in Finnland, was auf die Dringlichkeit der Behandlung hinweist.

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Seit seinem zweiten Triumph bei den Wimbledon-Meisterschaften im vergangenen Juli hatte Sinner kein einziges Match mehr bestritten. Die lange Pause war bereits vor der Operation ein Thema, doch die aktuelle Verletzungssituation verschärft die Lage erheblich. Die Verantwortlichen priorisieren die vollständige Genesung über die sofortige Wettkampfrückkehr, um Langzeitschäden am Gelenk zu vermeiden.

Experten schätzen Ausfallzeit

Medizinische Experten und Sportanalysten gehen von einer notwendigen Ausfallzeit von drei Monaten aus. Diese Prognose basiert auf der Komplexität der durchgeführten Knieoperation und der notwendigen Rehabilitation. Eine frühere Rückkehr erscheint medizinisch nicht ratsam, da das Risiko eines erneuten Trainingsfehlers sonst zu hoch wäre. Die Planung des weiteren Jahreskalenders muss daher auf diese Zeitspanne abgestimmt werden.

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Die betroffenen Wettkämpfe umfassen primär die Anfangsphase der Grand-Slam-Saison. Das Fehlen des Titelfavoriten verändert die Dynamik im Herrenfeld erheblich. Insbesondere für seine Konkurrenten ergibt sich durch diese Meldung eine veränderte strategische Ausgangslage für die kommende Saison. Die Analyse der möglichen Nachrücker in den Setzlisten wurde bereits eingeleitet.

Konsequenzen für die Tour

Eine Rückkehr auf die Tour ist frühestens bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami im Februar und März denkbar. Diese beiden bedeutenden Wettkämpfe würden den möglichen Startpunkt für Sinners Comeback markieren. Bis dahin steht die physikalische Therapie und der schrittweise Wiederaufbau der konditionellen Basis im Vordergrund. Die Organisatoren der Masters-Turniere müssen sich auf diese Verschiebung einstellen.

Alexander Zverev profitiert direkt von der Situation. Der deutsche Tennisstar könnte zum Start der Saison 2027 direkt mit dem nächsten Grand-Slam-Titel winken, da der wichtigste Rivale fehlt. Sinner hatte 2024 in Melbourne gegen Daniil Medwedew seinen ersten großen Titel gefeiert. Ein Jahr später verteidigte er den Titel im Finale erfolgreich gegen Zverev.

Im laufenden Jahr war Sinner jedoch bereits im Halbfinale ausgeschieden. Die Abwesenheit beim kommenden Turnier schafft eine klare Lücke im Favoritenfeld. Sinner selbst blickt bereits weiter nach vorne und freut sich auf eine Rückkehr nach Melbourne im Jahr 2028. Diese Perspektive zeigt den langfristigen Fokus des Sportlers trotz der aktuellen Rückschläge.

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Die Australian Open werden somit ohne den amtierenden Champion stattfinden. Die Konkurrenz muss sich nun neu sortieren und potenzielle Aufsteiger in den Fokus rücken. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet weiter über die Entwicklungen rund um die Gesundheit des Italiener. Die Medienberichterstattung konzentriert sich aktuell auf die Auswirkungen auf die Top-Ten-Rankings.

Die sportliche Gemeinde beobachtet die Genesung kritisch. Jeder Schritt der Rehabilitation wird genau dokumentiert, da die Vorbereitung auf die folgenden Monate entscheidend ist. Die Terminierung der Masters-Turniere bietet den ersten realistischen Checkpoint für die Fitness. Alles wird von den medizinischen Gutachten abhängen, die vor Ort erstellt werden.

Für die Fans bleibt eine spannende Phase abwarten. Die Frage nach dem Sieger in Melbourne ist nun offen wie nie zuvor. Die historische Bedeutung des Turniers unterstreicht das Gewicht der Meldung. Die nächsten Monate werden zeigen, wie schnell die volle Beweglichkeit zurückerlangt wird. Die Zukunft des Sports hängt nun von der Behandlung ab.