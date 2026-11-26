Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner verpasst die Australian Open 2025 nach einer Knieoperation. Team Andrew Abdo bestätigt Ausfall und plant Comeback für die Sandplatzsaison 2025.

Der siebenmalige Grand-Slam-Champion Jannik Sinner wird die im Januar stattfindenden Australian Open in Melbourne verpassen. Sein Management, geleitet von Andrew Abdo, hat die Abwesenheit des italienischen Top-Tennisspielers offiziell bestätigt. Dies folgt auf eine kürzlich durchgeführte chirurgische Behandlung, die Sinner in Finnland vornehmen ließ. Die Entscheidung beendet nun die Spekulationen über sein possibles Comeback im frühen Jahr 2025.

Ausfall aus Melbourne und Operationsdetails in Finnland

Andrew Abdo erklärte in einer offiziellen Stellungnahme, dass man mit dem Team von Jannik Sinner in regelmäßigem Kontakt stehe. Das Team habe bestätigt, dass der Athlet aufgrund seiner Operation nicht an den Australian Open teilnehmen wird. Sinner selbst habe seine Liebe zu Wettkämpfen in Melbourne beteuert und freue sich auf eine Rückkehr bei den Australian Open 2028. Abdo wünschte ihm eine gute Genesung und freue sich auf die zukünftige Rückkehr auf die Plätze. Die notwendige Behandlung fand am Dienstagmorgen in Turku in Finnland statt. Dort unterzog sich Sinner einer Operation am Knie, die von Professor Lasse Lempainen durchgeführt wurde. Der 48-jährige Spezialist für Sportchirurgie gilt weltweit als führende Autorität in diesem Bereich. Der Eingriff zielte darauf ab, einen dauerhaften Zustand zu schaffen, was für den Spieler oberste Priorität hatte.

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Behandlungsziel ist Langzeitkarriere und kein kurzfristiger Fix

Bei der Operation wurde der Tractus iliotibialis durchtrennt und anschließend verlängert. Diese Sehne verläuft an der Außenseite des Oberschenkels direkt zum Kniegelenk. Die Wahl dieses speziellen Verfahrens basiert auf den langfristigen Ambitionen des Spielers. Sinner betonte vergangene Woche, dass er nicht nur kurzfristig fit werden wolle. Er plane, noch mindestens zehn Jahre lang professionell Tennis zu spielen. Zuvor hatte der Südtiroler bereits versucht, die Verletzung ohne einen operativen Eingriff zu behandeln. In den vergangenen Monaten habe sein Team alles unternommen, um seine Schmerzen nicht-operativ zu lindern. Zu Beginn gab es vielversprechende Fortschritte, doch das Knie reagierte schließlich nicht wie erhofft. Deshalb entschied er sich für den kleinen Eingriff, um den Zustand des Tractus iliotibialis zu verbessern. Sein letzter öffentlicher Auftritt vor der OP war bei den ATP Finals in Turin, wo er an einem Treffen ehemaliger Weltranglisten-Erster teilnahm.

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Reisen nach Turku und medizinische Begleitung vor der OP

Die Reise für die medizinische Versorgung erfolgte am Montag mit einem Privatflieger. Sinner reiste vom Flughafen Bozen direkt nach Finnland. Begleitet wurde er dabei von seinem Arzt Herbert Schönhuber. Schönhuber bestätigte gegenüber dem TV-Sender Rai Südtirol den Erfolg des Eingriffs. Er erklärte, dass die durchgeführte Technik die schonendste und zielgenaueste Methode darstellt. Ihr Ziel ist es, die anhaltenden Gelenkschmerzen dauerhaft zu lindern. Mit der Durchführung der Operation war klar, dass das Comeback von Sinner sich weiter hinauszögern wird. Er verpasst damit sein zweites Major-Turnier in Folge. Dies folgt auf seinen letzten Sieg im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev am 12. Juli.

Folgen für die ATP-Weltrangliste und geplante Comeback-Daten

Es ist unklar, ob Sinner Anfang April zur Sandplatzsaison zurückkehren kann. Aktuell orientiert sich sein Team eher an den French Open Ende Mai. Möglicherweise erfolgt eine Rückkehr bereits früher bei den Masters-Turnieren in Madrid und Rom. Sollte Sinner erst in Paris wieder spielen können, wäre er insgesamt zehn Monate verletzungsbedingt außer Gefecht gewesen. In diesem Fall würde er wahrscheinlich das Protected Ranking in Anspruch nehmen. Dieses Ranking schützt seine aktuelle Position als Weltranglisten-Zweite. Er würde sonst 5900 Punkte in der Weltrangliste verlieren und auf Rang 20 fallen. Dies möchte er vermeiden, um nicht als Co-Nummer 2 neben der tatsächlichen Nummer 2 in Turniere gehen zu müssen. Das Management setzt darauf, mit dem richtigen Timing seine Exzellenz für die kommende Saison zu bewahren.