Jannik Sinner kämpft mit körperlichen Problemen: Überraschende Wende im Zweitrundenmatch gegen Cerundolo

Jannik Sinner zeigt sich angeschlagen und verliert den vierten Satz gegen Francisco Cerundolo. Der Topfavorit muss in den fünften Satz und ringt mit Krämpfen.

Jannik Sinner erlebt bei den US Open eine schwere Prüfung. Der Weltranglistenerste und Topfavorit auf den Titel musste im Zweitrundenmatch gegen den Argentinier Francisco Cerundolo über die volle Distanz gehen.

Nach einem furiosen Start des Italieners kippte das Spiel im vierten Satz, als Sinner zunehmend mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte. Krämpfe und eine nachlassende Fitness machten dem 22-jährigen Südtiroler zu schaffen, sodass Cerundolo die Chance nutzte, um den Satzausgleich zu erzwingen. Die Partie entwickelte sich zu einem wahren Nervenkrimi, bei dem beide Spieler ihre Stärken und Schwächen offenbarten.

Cerundolo, die Nummer 57 der Welt, zeigte sich von der Niederlage im dritten Satz unbeeindruckt und startete mit neuer Energie in den vierten Durchgang. Er nutzte die Schwächephase von Sinner eiskalt aus und breakte den Favoriten gleich zu Beginn. Sinner versuchte, mit kurzen Ballwechseln und Stopps die Kräfte zu schonen, doch die Fehler häuften sich. Ein Doppelfehler von Sinner leitete das Break zum 1:0 ein, und Cerundolo bestätigte dies souverän mit einem Ass zum 2:0.

Der Argentinier spielte variabel und setzte Sinner mit tiefen Bällen und gut platzierten Returns unter Druck. Sinner kämpfte zwar weiter, wirkte aber sichtlich gezeichnet. Im dritten Spiel des vierten Satzes wehrte er zwei Breakbälle ab und schaffte den Anschluss zum 1:2, doch der Aufwand war groß. Cerundolo spielte weiter konzentriert und nutzte erneut einen Rückhandfehler von Sinner zum 3:1.

Der Südtiroler gab nicht auf und holte sich umgehend das Break zurück zum 2:3, doch die Freude währte kurz. Cerundolo stellte sofort den alten Abstand wieder her und servierte anschließend zum 5:1. Sinner verkürzte zwar noch einmal auf 2:5, doch Cerundolo gelang das entscheidende Break zum 6:1-Satzgewinn. Damit erzwang der Argentinier den fünften Satz und sorgte für eine Überraschung im Arthur Ashe Stadium.

Der fünfte Satz verspricht nun eine offene Entscheidung. Sinner muss seine körperlichen Probleme in den Griff bekommen, während Cerundolo auf der Welle des Erfolgs reitet. Der Italiener hat bereits mehrfach bewiesen, dass er aus schwierigen Lagen zurückkommen kann, doch diesmal scheint die Belastung enorm. Die Zuschauer erleben ein hochklassiges Match, das von vielen Wendungen geprägt ist.

Ob Sinner seine Titelambitionen wahren kann oder ob Cerundolo die Sensation perfekt macht, bleibt abzuwarten. Die nächsten Minuten werden zeigen, ob der Weltranglistenerste noch einmal die Kraft für eine Aufholjagd findet





sportschau / 🏆 4. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Jannik Sinner Francisco Cerundolo US Open Satzausgleich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tennis French Open Paris: J. Sinner gegen C.Tabur - Liveticker - 1. RundeLiveticker vom Spiel Jannik Sinner gegen Clement Tabur vom 26.05.2026: heute live.

Read more »

Jannik Sinner bleibt unschlagbar: 30. Grand-Slam-Triumph auf French Open-TurfTennis-Star Jannik Sinner (24) hat seine Erfolgsserie bei den French Open fortgesetzt und dem Franzosen Clement Tabur mit 6:1, 6:3, 6:4 keine Chance gegeben. In der nächsten Runde wartet mit Juan Manuel Cerundolo eine größere Hürde. Sinner jagt den letzten Grand-Slam-Titel auf Sand und wäre damit der siebte männliche Profi, der den Karriere-Grand-Slam komplettiert.

Read more »

McEnroe über Zverevs Chancen: 'Findet momentan keinen Weg'Der US-Amerikaner sieht Jannik Sinner aktuell weit enteilt, macht Alexander Zverev aber dennoch Hoffnung.

Read more »

Jannik Sinner erlebt unglückliches Ereignis bei den French OpenJannik Sinner erlebt bei den French Open ein unglückliches Ereignis. Sein Zweitrunden-Match gegen Juan Manuel Cerundolo wurde unterbrochen, da der Italiener von der Hitze übermannt wurde.

Read more »