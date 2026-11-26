Jannik Sinner unterzog sich einer Knieoperation und fällt mehrere Monate aus. Der Weltranglistenzweite verpasst die Australian Open und die Restsaison 2025.

Die Austragung der Australian Open wird um einen Top-Kandidaten ärmer sein, da sich Jannik Sinner einer Operation am rechten Knie unterziehen musste. Der Weltranglistenzweite wird mehrere Monate pausieren müssen und fällt damit für das Großereignis in Australien aus. Dieser Ausfall verändert die Konkurrenzsituation deutlich, da nun ein direkter Rivale weniger im Turnierfeld vertreten ist.

Jannik Sinner unterzog sich Knieoperation

Jannik Sinner hat am Dienstag erfolgreich am rechten Knie operiert werden lassen. Die Behandlung erfolgte in Finnland unter der Leitung des Spezialisten Lasse Lempainen, der den Eingriff durchführte. Sinners behandelnder Arzt Herbert Schönhuber war bei der Operation ebenfalls anwesend und bestätigte den positiven Verlauf des Eingriffs.

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Der italienische Tennisstar kommunizierte den Stand der Dinge direkt über seine Social-Media-Kanäle. Er betonte, dass es sich um eine kleinere Operation handelte, die dazu dienen soll, den Zustand des Iliotibialbandes zu verbessern. Diese Maßnahme ist notwendig, um die anhaltenden Probleme am Knie zu beheben, die ihn in der vergangenen Zeit stark eingeschränkt haben.

Kampf gegen die Knieverletzung und medizinischer Hintergrund

In einem offiziellen Statement erklärte Sinner, dass er und sein Team in den vergangenen Monaten alles versucht hätten, seine Verletzung ohne einen chirurgischen Eingriff zu behandeln. Anfänglich gab es ermutigende Fortschritte in der Genesung, doch das Knie reagierte schließlich nicht so, wie es sich das gesamte Team erhofft hatte.

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Laut Berichten italienischer Medien, darunter "Rai Südtirol" und "Gazzetta dello Sport", wurde das Iliotibialband bei der Operation verlängert. Dieser medizinische Schritt zielt darauf ab, die chronischen Beschwerden zu lindern und die Belastbarkeit des Knies für zukünftige Wettkämpfe wiederherzustellen.

Zeitraum der Genesung und Ausfall von Turnieren

Das medizinische Team von Jannik Sinner rechnet mit einer Heilungsdauer von rund drei Monaten. Diese Prognose bedeutet konkret, dass der Weltranglistenzweite in der aktuellen Turniersaison keine weiteren Matches auf der Tour absolviert. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass er beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien Ende des Jahres zurück auf den Platz kehrt.

Mit der aktuellen Prognose scheitert dieser Zeitplan jedoch. Die drei Monate der Rehabilitation schließen nicht nur die Australian Open aus, sondern decken auch den Großteil der restlichen Tennissaison ab. Damit ist eine Rückkehr in das aktive Turniergeschehen für das laufende Jahr technisch unmöglich.

Reaktion von Jannik Sinner und Ausblick

Jannik Sinner gab in seinen Postings zu, die Zeit auf dem Tennisplatz zu vermissen. Er kündigte an, den Rehaprozess nun ernsthaft zu beginnen und sagte seinen Fans, dass sie sich bald wiedersehen würden. Ein Selfie mit erhobenem Daumen begleitete die Nachricht, um Optimismus und Dankbarkeit auszudrücken.

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Durch den Ausfall des Weltranglistenzweiten profitiert indirekt sein Koncurrent Alexander Zverev. Zverev muss sich nun auf ein Feld ohne einen der Top-Favoriten einstellen, was die strategischen Erwartungen an das Turnierfeld verändert. Die Aufmerksamkeit der Medien richtet sich nun stärker auf die verbleibenden Spieler und die mögliche Titelverteilung.

Für Jannik Sinner bedeutet dies eine Zäsur in seiner laufenden Karriere und Saisonplanung. Der Fokus liegt nun vollständig auf der physischen Wiederherstellung. Alle Beteiligten rechnen mit einer vollständigen Genesung, wenn auch der Zeitpunkt der Rückkehr für 2025 nicht mehr realistisch erscheint.