Jannik Sinner verzichtet auf die Australian Open. Die Knieverletzung ist komplex. Der Weltranglistenerste sucht in den USA nach Lösungen für sein langfristiges Comeback.

Der ehemalige Weltranglistenerste Jannik Sinner bleibt vorerst im Schatten. Knieprobleme bereiten dem Star einen Strich durch die Rechnung. Deshalb verlor er die Nummer 1 der Welt an Alexander Zverev (29). Eigentlich wollte er sich Ende Dezember beim Einladungsturnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien einem ersten Härtetest unterziehen. Danach sieht es derzeit nicht aus, da die Genesung komplexer ist als zunächst angenommen.

Lange war über die Art der Verletzung nichts bekannt. Zuletzt wurde über einen Meniskusschaden spekuliert. Doch nun kommen erste Details ans Licht. Sinner reiste nicht, wie geplant, direkt nach Monte Carlo. Stattdessen flog die frühere Nummer 1 in die USA, um einen weiteren Knie-Spezialisten zu konsultieren. Sollte dieser Spezialist zu einer Operation raten, wäre der Südtiroler wohl weitere Monate außer Gefecht.

Also read Sensationelle Rückkehr: Gosens trainiert trotz Knieverletzung mit

Diagnose Tractus Iliotibialis und US-Reise

Sinner soll zunächst unter einer Entzündung des Tractus iliotibialis gelitten haben. Das ist ein kräftiger Sehnenstreifen des Bindegewebes an der Außenseite des Oberschenkels. Der Bandstreifen hilft, Hüfte und Knie zu stabilisieren. Was danach folgte, oder ob dies das Hauptproblem ist, kann nur spekuliert werden. Jedenfalls scheint Sinner selbst mit den Diagnosen und den Fortschritten der vergangenen Monate nicht zufrieden zu sein. Die USA sind nämlich nicht seine erste Station auf der Suche nach der richtigen Behandlung.

Zuvor war Sinner bereits in Mailand, Turin und Lyon auf Behandlungssuche. In Frankreich traf er den als Wunderarzt genannten Dr. Bertrand Sonnery-Cottet (58). Der Mediziner arbeitet am Fifa Medical Centre und behandelt viele Spieler von Juventus Turin sowie Real Madrids Superstar Kylian Mbappé (27). Der Arzt verordnete ihm die Auszeit, durch die er letztlich seine Saison vorzeitig beendete. Sein bislang letztes Match war das Wimbledon-Finale am 12. Juli, das er gegen Alexander Zverev (29) gewann.

Advertisement

Langfristige Strategie statt schneller Heilung

Seit der Absage seiner Asien-Reise Ende September soll er nicht mehr mit dem Schläger trainiert haben. Bei Normalbürgern wird das Problem mit Therapie und Kräftigung der Hüftmuskulatur behandelt. Aber selbst eine Operation bietet wohl keine Garantie auf Heilung. Nicht zuletzt deshalb wurde eine Operation bei Sinner immer wieder verschoben, bis sie in dieser Woche verstärkt zum Thema wurde. Der siebenmalige Grand-Slam-Champion betonte in den vergangenen Tagen in Turin und auch davor immer wieder, dass es ihm um die Langfristigkeit geht.

Er will noch mindestens zehn Jahre spielen. Deshalb will er nicht nur für eine kurze Zeit schnell fit werden. Mit 25 Jahren ist dieser Wunsch absolut verständlich. Vor diesem Hintergrund wird es immer unklarer, ob sein Comeback im Januar bei den Australian Open stattfinden wird. Das hatte er in Turin nochmal als Ziel ausgegeben. Der Plan war, Ende November in Marbella mit der Vorbereitung zu beginnen. Ohne Turniere hat Jannik Sinner viel Zeit, wie ein Treffen bei der Formel 1 in Monza mit Bayern-Star Joshua Kimmich (31) zeigte.

Mandeloperation und ungewisse Zukunft

Vergangene Woche machte Sinner zudem öffentlich, dass er sich im Zuge seiner Verletzungspause die Mandeln entfernen ließ. Das ist ein signifikanter Eingriff, der zusätzliche Erholungszeit erfordert. Wenn er es schafft, eine ganze Woche lang ohne körperliche Beschwerden zu trainieren, werde er nach und nach sein Gefühl für den Sport zurückgewinnen, erklärte er. Dies deutet darauf hin, dass das Training noch in den allerersten, sehr vorsichtigen Phasen steckt.

Zum ersten Mal befindet er sich in einer Situation, die er nicht kontrollieren kann. Und das gefällt ihm gar nicht. So traf er bei der Formel 1 in Monza Joshua Kimmich (31). Eigentlich wollte die Nummer 2 der Welt nach den Ehrungen und Sponsorenterminen in Turin zurück nach Monte Carlo. Dort sollte er sich mit seinem neuen Trainer Magnus Norman (50) auf die neue Saison vorbereiten. Stattdessen dominiert die Unsicherheit über den Heilungsverlauf die aktuelle Berichterstattung um den Tenisspieler aus Südtirol.