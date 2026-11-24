Jannik Sinner fiel durch eine Knieoperation aus. Er fällt mehrere Monate aus und verpasst die Australian Open. Das medizinische Team berechnet drei Monate Heilungsdauer für den Weltranglistenzweiten.

Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit für mehrere Monate aus dem aktiven Wettkampfgeschehen. Dies geschah nach einer erfolgreichen Operation am rechten Knie, die am Dienstag in Finnland durchgeführt wurde. Damit entfällt für den Weltranglistenzweiten die Teilnahme an den laufenden Australian Open, was den Wettbewerb für seine Konkurrenten wie Alexander Zverev direkt entlastet.

Operation am Iliotibialband in Finnland

Jannik Sinner selbst bestätigte den Eingriff über seine offiziellen Social-Media-Kanäle. Laut einer Aussage handelte es sich um eine kleinere Intervention zur Verbesserung des Zustands des Iliotibialbandes. Der Spieler führte aus, dass sein Trainer- und Betreuerteam in den vorangegangenen Monaten alle notwendigen Maßnahmen ergriffen habe, um die Verletzung ohne einen chirurgischen Eingriff zu behandeln.

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Trotz anfangs sehr ermutigender Fortschritte in der konservativen Therapie reagierte das Knie von Jannik Sinner nicht so, wie es sich das gesamte Umfeld erhofft hatte. Der 22-Jährige bekannte sich zu seiner Enttäuschung über den weiteren Verlauf. Er zeigte sich dennoch zuversichtlich und kündigte an, dass die Zeit auf dem Tennisplatz jetzt noch mehr vermisst werde. Mit einem selbst aufgenommenen Bild, auf dem er einen erhobenen Daumen zeigt, versicherte er seinen Fans und Unterstützern, dass sie sich in absehbarer Zeit wiedersehen würden.

Ärztliche Expertise und Behandlungsverlauf

Die Durchführung der medizinischen Maßnahme übernahm der Spezialist Lasse Lempainen, der für seine Expertise im Bereich der orthopädischen Versorgung bekannt ist. Italienische Medien, darunter die Sendung Rai Südtirol und die Zeitung Gazzetta dello Sport, berichteten bereits im Vorfeld von den Planungen in Finnland. Die Informationen der italienischen Presse stützten sich auf die Bestätigung durch Herbert Schönhuber, den behandelnden Arzt von Jannik Sinner.

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Herbert Schönhuber war während des gesamten Eingriffs anwesend und hat den positiven Verlauf der Operation bestätigt. Die medizinische Fachwelt ging davon aus, dass das Iliotibialband gezielt verlängert wurde, um die langjährigen Probleme des Tennisspielers an dieser spezifischen Stelle nachhaltig zu beheben. Diese Maßnahme soll die Grundlage für eine schmerzfreie Rückkehr auf die Plätze schaffen und die biomechanischen Belastungen in Zukunft reduzieren.

Zeitraum der Rehabilitation und sportliche Konsequenzen

Das medizinische Team von Jannik Sinner rechnet offiziell mit einer Heilungsdauer von rund drei Monaten. Diese prognostizierte Zeitspanne bedeutet, dass der italienische Sportler voraussichtlich kein weiteres Match auf der ATP-Tour der kommenden Saison absolvieren kann. Die Australian Open sind damit für ihn endgültig vorbei, da der Heilungsprozess unmittelbar beginnen musste.

Der ursprüngliche Sportlerplan sah vor, dass Jannik Sinner beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien Ende des Jahres wieder auf den Platz zurückkehrt. Diese Terminierung muss nun aufgrund des operativen Eingriffs und der anschließenden Rehabilitation wahrscheinlich verschoben oder angepasst werden. Die nächsten Monate stehen komplett im Zeichen der Physiotherapie und der schrittweisen Wiederherstellung der vollen Belastbarkeit des rechten Knies.

Auswirkungen auf die Tennis-Szene und Wettbewerb

Der Ausfall von Jannik Sinner verändert die Dynamik im internationalen Tennis erheblich. Als Nummer Zwei der Weltrangliste war er für viele Analysten und Wettanbieter einer der Hauptfavoriten auf Titelgewinne im Großformat. Seine Abwesenheit eröffnet anderen Spielern deutlich bessere Chancen auf die vorderen Plätze der Setzlisten. Spieler wie Alexander Zverev sehen sich mit weniger Konkurrenz in den oberen Runden konfrontiert.

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Die sportliche Gemeinschaft reagierte auf die Nachricht mit Verständnis für die medizinische Notwendigkeit. Langfristige Gesundheit hat für Spitzensportler wie Jannik Sinner stets Vorrang vor kurzfristigen Turnierergebnissen. Die Entscheidung, sich dieser Operation zu unterziehen, gilt als mutig, aber strategisch klug. Sie dient dazu, die Karriere des Italieners vor einem vorzeitigen Ende durch chronische Verletzungen zu bewahren und die Wettkampffähigkeit für die kommenden Jahre zu sichern.