Jannik Sinner hat sich in Finnland am Knie operieren lassen. Das Comeback verzögert sich, die Australian Open fallen aus. Welche Konsequenzen hat dies für seine Weltrangliste?

Der italienische Tennisspieler Jannik Sinner hat sich am Dienstagmorgen am Dienstag, den 28. Januar, im finnischen Turku einer geplanten Operation am Knie unterzogen. Der siebenmalige Grand-Slam-Champion reiste mit einem Privatflugzeug von Bozen nach Finnland, begleitet von seinem Arzt Herbert Schönhuber. Die medizinische Intervention erfolgte in enger Abstimmung mit der Mailänder Klinik La Madonnina, die mit der finnischen Klinik in Turku kooperiert. Ziel des Eingriffs ist eine dauerhafte Linderung der Gelenkschmerzen, damit der Spieler langfristig weiterhin auf höchstem Niveau wettkampffähig bleibt.

Operationstechnik und medizinische Expertise

Professor Lasse Lempainen, ein weltweit angesehener Spezialist für Sportchirurgie im Alter von 48 Jahren, leitete den chirurgischen Eingriff. Bei der Operation wurde der Tractus iliotibialis, eine Sehne auf der Außenseite des Oberschenkels, die zum Knie verläuft, durchtrennt und anschließend verlängert. Diese spezifische Technik wurde als schonendste und gezielteste Methode eingestuft, um die anhaltenden Schmerzen im Gelenk dauerhaft zu reduzieren. Der Erfolg der Operation bestätigte der behandelnde Arzt Herbert Schönhuber gegenüber dem TV-Sender Rai Südtirol. Sinner selbst betonte vergangene Woche die Wichtigkeit einer langfristigen Lösung, da er beabsichtigt, noch mindestens zehn Jahre professionell Tennis zu spielen.

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Konsequenzen für den Kalender und die Australian Open

Mit der erfolgreichen Operation wird nun deutlich, dass das Comeback von Jannik Sinner sich weiter hinauszögert. Der italienische Spieler verpasst damit sein zweites Major-Turnier in Folge, die Australian Open. Auch ein Start zu Beginn der Sandplatzsaison im April gilt als fraglich. Das Team orientiert sich aktuell eher an den French Open, die Ende Mai stattfinden, oder möglicherweise an den Masters-Turnieren in Madrid und Rom im Vorfeld. Der letzte öffentliche Auftritt vor dem Eingriff war das Treffen ehemaliger Weltranglisten-Erster bei den ATP Finals in Turin. Sein letztes Match gewann er am 12. Juli im Wimbledon-Finale gegen den 29-jährigen Alexander Zverev.

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Szenarien für das Comeback und den Ranking-Schutz

Falls Sinner erst in Paris wieder auf der Anlage stehen kann, wäre er insgesamt zehn Monate lang außer Gefecht gewesen. In einem solchen Szenario würde der Spieler wahrscheinlich das Protected Ranking in Anspruch nehmen, eine Regel, die seine Position auf Rang 2 der Weltrangliste schützt. Ohne diesen Schutz würde er bis dahin 5900 Punkte verlieren und auf etwa Rang 20 abrutschen. Dies möchte der Südtiroler vermeiden, da er als geschützte Nummer 2 an Turnieren teilnehmen würde, neben der aktuellen Nummer 2 der Weltrangliste.

Kontext der medizinischen Beratung

In den vergangenen Monaten hatte die Nummer 2 der Welt verschiedene Ärzte und Krankenhäuser konsultiert, darunter auch die Klinik in Mailand. Die Entscheidung für den Eingriff in Turku fiel nach sorgfältiger Abwägung der Behandlungsoptionen. Sinner konnte den Pokal für den Wimbledon-Sieg noch genießen, doch Tage später streikte sein Knie, was zu den aktuellen Entwicklungen führte.