Jannik Sinner: Mandel-Operation, Comeback-Zeitplan und neues Trainer-Duo in Turin

Jannik Sinner berichtet von Mandel-Operation und Gewichtsverlust. Das Comeback bei den Australian Open steht an, Magnus Norman übernimmt die Trainierung.

Jannik Sinner hat im Vorfeld der ATP Finals in Turin eine überraschende Enthüllungen über seine aktuelle Verfassung geteilt. Der italienische Tennisstar warf in einem durch einen Sponsor verbreiteten Video einen Blick hinter die Kulissen seiner Vorbereitung. Dabei ging es weniger um die chronische Knieverletzung, die ihn nach seinem Sieg bei den Australian Open vom Platz verbannte, sondern um eine vollständige Transformation seines Körpers und Geistes. Das Video markiert den Beginn einer neuen Phase für den ehemaligen Weltranglistenersten.

Geheimoperation und physische Umstellung

Die zentrale Neuigkeit betrifft eine operative Maßnahme, die tief im Geheimen stattfand. Sinner bestätigte, dass er sich einer Tonsillektomie unterzogen hat. Diese Entscheidung traf er außerhalb des Blickfelds der Öffentlichkeit und wurde ausschließlich von seinem engsten Team und seiner Familie unterstützt. Ziel dieser Maßnahme war nicht die Behandlung der Knieprobleme, sondern eine fundamentale Optimierung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Durch die Entfernung der Mandeln wollte er seine Gesundheit nachhaltig stärken und langfristige Entzündungsrisiken minimieren.

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Neben der Operation liegt der Fokus auf einer drastischen Reduzierung des Körpergewichts. Sinner erklärte öffentlich, dass er signifikante Pfunde verloren hat. Dieser Prozess spiegelt sich deutlich in seinem äußeren Erscheinungsbild wider. Der Italiener wirkt heute deutlich schlanker und sein Gesicht ist schmäler als in den Jahren zuvor, in denen er oft als Kraftpaket wahrgenommen wurde. Diese physische Veränderung ist kein vorübergehender Zustand, sondern das Resultat intensiver, geplanter Arbeit.

Strategische Ausrichtung auf langfristige Dominanz

Die Entscheidung für diese radikalen Schritte wird von Sinner als strategische Investition in seine Zukunft begründet. Er möchte nicht nur zurückkehren, sondern mit einer anderen körperlichen Basis auf den Platz treten. Die Hoffnung ist, dass diese Umbauphase ihn widerstandsfähiger und stärker machen wird als in früheren Phasen seiner Karriere. Es geht dabei um Prävention und Optimierung, um die Belastbarkeit im professionellen Tennis auf ein neues Niveau zu heben.

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Sinner betonte, dass die Langfristigkeit oberste Priorität genießt. Ein schnelles, aber riskantes Comeback steht nicht zur Debatte. Ihm ist bewusst, dass eine Eile die Knieprobleme langfristig verschlimmern könnte. Daher wählt er den Weg der Geduld. Die Gesundheit des Knies bleibt das kritischste Element, das sorgfältig überwacht werden muss, um einen weiteren langwierigen Ausfall zu vermeiden. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Fitness vor kurzfristigen Punkten.

Bewältigung der Zwangspause in Lyon

Die Monate der Pause waren für den fünfmaligen Grand-Slam-Sieger psychisch und physisch extrem fordernd. In Lyon ließ er seine Knieverletzung noch einmal detailliert untersuchen. Die Ergebnisse der Diagnostik verdeutlichten die unberechenbare Natur des Leidens. Es gab Tage, an denen er keine Schmerzen spürte und bedenkenlos trainieren konnte. In anderen Phasen war jede Bewegung unmöglich und von starken Beschwerden begleitet.

Sinner beschreibt diese Inkonsistenz als sehr seltsam und frustrierend. Das Schwierigste am Prozess ist der Ausfall vom eigentlichen Spiel. Er kann nicht Tennis spielen, was seine berufliche Identität stark einschränkt. Auch das Privatleben leidet darunter, da er alltägliche Aktivitäten einschränken muss, um sein Knie nicht zu gefährden. Der Anblick, wie andere Spieler auf der Tour aktiv sind, erzeugt zusätzlichen psychischen Druck. Er verzichtet bewusst auf Täuschungen und bezeichnet die Situation als hart.

Veränderte Teamkonstellation in Turin

Neben den körperlichen Aspekten bringt das neue Jahr 2027 auch strukturelle Veränderungen im Umfeld von Jannik Sinner mit sich. Die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Coach Darren Cahill endet endgültig. Der 61-jährige Australier hatte den Rücktritt bereits vor einem Jahr geplant. Sinner hatte ihn jedoch zu einer weiteren Saison überreden können. Jetzt ist diese Episode abgeschlossen und die Ära Cahill ist zu Ende.

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Die Nachfolge tritt Magnus Norman an. Der schwedische Ex-Profi mit 50 Jahren übernimmt die Verantwortung für die sportliche Führung. Norman ist bekannt für seine technische Expertise und seine Erfahrung in der Betreuung internationaler Top-Spieler. Diese Personalie wird als wichtiger Baustein gewertet, um die Dominanz im Herren-Tennis wiederherzustellen. Die Kombination aus Sorners neuem Körpergewicht und Normans Taktik könnte die Basis für die nächste Erfolgsserie bilden.

Ausblick auf die Australian Open und die Weltspitze

Der konkrete Zeitpunkt für das Comeback auf der ATP-Tour ist für Januar geplant, direkt vor Beginn der Australian Open. Dies ist das erste große Turnier des Jahres und dient als wichtiger Testlauf. Sinner war zuvor in einer unglaublichen Phase gewesen, die mit Siegen bei Masters-Turnieren in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid und Rom begann. Sein Triumph in Wimbledon krönte diese Serie, bevor die Knieverletzung alles stoppte.

Jetzt steht die Frage im Raum, wie schnell er seine frühere Dominanz zurückerlangen kann. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, da die Konkurrenz auf der Tour weiterhin wächst und neue Talente nachrücken. Die Trennung von Cahill und die physische Umstellung sind riskante Schritte, die jedoch notwendig erscheinen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Die ATP Finals in Turin dienen als Bühne, um die neue Form unter Beweis zu stellen. Sinner hofft, dass die investierte Arbeit den richtigen Weg markiert und ihn zu einer stärkeren Version der Vergangenheit macht.