Jannik Sinner unterzieht sich am Dienstag einer Knieoperation in Finnland. Das Comeback verschiebt sich, eine Teilnahme an den Australian Open 2027 ist unwahrscheinlich.

Der ehemalige Weltprimus Jannik Sinner wird sich am kommenden Dienstag einer chirurgischen Intervention am Knie unterziehen. Wie das Nachrichtenportal Sky Italia berichtet, hat sich der 25-jährige Italiener nach umfangreichen ärztlichen Konsultationen für einen spezialisierten Eingriff entschieden. Die Behandlung findet in Finnland bei einem Orthopäden statt, der auf Knieoperation en spezialisiert ist. Diese Entwicklung bestätigt auch andere italienische Medienberichte über den aktuellen Gesundheitszustand des Sportlers.

Die Entscheidung für den operativen Weg verschiebt die geplante Rückkehr von Jannik Sinner in den Profisport erheblich. Derzeit deutet alles darauf hin, dass eine Teilnahme an den Australian Open im Januar 2027 ausgeschlossen ist. Die sportliche Karriere des Südtirolers wurde durch diese Nachricht weiter unterbrochen, da er seine aktuelle Saison bereits vorzeitig beendet hatte. Der Fokus liegt nun vollständig auf einer sorgfältigen und vollständigen Rehabilitation.

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Konservative Therapie scheiterte vor Turin

Ursprünglich hatte Jannik Sinner beabsichtigt, seine hartnäckigen Kniebeschwerden durch nicht-operative Methoden zu behandeln. Diese konservative Therapie sollte ihn in der Lage versetzen, an wichtigen Turnieren teilzunehmen. Da der erhoffte Erfolg jedoch ausblieb, musste der Sportler den Schritt in Richtung Chirurgie gehen. Diese Zuspitzung erfolgte, nachdem er in Turin seinen Titel aus dem Vorjahr nicht verteidigen konnte.

In der norditalienischen Stadt wurde deutlich, dass die körperliche Verfassung des Tennisstars nicht mehr den Anforderungen eines professionellen Wettkampfniveaus genügte. Die Enttäuschung über das frühe Aus in Turin steht im direkten Zusammenhang mit der Verschlimmerung der Schmerzen. Sinner selbst hatte in der Vergangenheit betont, bei der Entscheidung für eine Operation nicht unter Zeitdruck zu stehen, sondern die langfristige Gesundheit vor kurzfristige Siege zu stellen.

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Physische Veränderungen und neue Betreuung

Neben der Knieoperation hat Jannik Sinner auch andere gesundheitliche Maßnahmen durchlaufen, die seinen Körper beeinflusst haben. Der Sportler verriet in einem Gespräch mit Vanity Fair Italia, dass er kürzlich seine Mandeln entfernen ließ. Dieser Eingriff führte zu einem spürbaren Gewichtsverlust und einem Rückgang der Muskelmasse. Sinner gab an, dass sein Gesicht aufgrund der Abmagerung nun deutlich schmäler wirke.

Die Kombination aus der bevorstehenden Knieoperation und den Folgen der Mandel-OP bedeutet eine erhebliche Belastung für den Athleten. Sinner erklärte, dass sein tägliches Leben durch die Einschränkungen beeinträchtigt sei. Er gehe zwar weiterhin zweimal täglich ins Fitnessstudio und führe viele Übungen durch, aber das eigentliche Tennisspielen vermisse er am meisten. Sein Ziel ist es, das Knie so gut wie möglich zu schützen, was bedeutet, dass er Freizeitaktivitäten, die Spaß machen, vorübergehend meiden muss.

Längerfristige Ausrichtung und neue Trainerstruktur

Jannik Sinner hat seine Prioritäten im Profisport neu definiert. Er betonte wiederholt, dass das lange Spiel und die langfristige Perspektive wichtiger seien als der immediate Gewinn von Titeln. Diese Philosophie führt dazu, dass er keine Rückschritte riskieren will, um eine nachhaltige Karriere zu gewährleisten. Die aktuelle Pause nutzt er, um an der physischen Grundlage für die Zukunft zu arbeiten.

Parallel zu den medizinischen Maßnahmen vollzieht sich auch eine strukturelle Veränderung in seiner sportlichen Betreuung. In der Zukunft wird Magnus Norman die Verantwortung für die Planung und Durchführung der Trainingseinheiten übernehmen. Der schwedische Trainer ersetzt Darren Cahill, der bisher als Coach tätig war. Diese Neuausrichtung soll Jannik Sinner unterstützen, um nach der Operation einen strukturierten und sicheren Wiedereinstieg in den Turniersport zu finden.