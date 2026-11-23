Tennis-Star Jannik Sinner muss sich in Finnland operieren lassen. Das Comeback ist nicht vor Mitte 2026 geplant, die Weltrangliste profitiert vorläufig von Alexander Zverev.

Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger Jannik Sinner muss mit einem langwierigen Ausfall rechnen und wird seine aktuelle Tennis-Saison voraussichtlich vorzeitig beenden. Der 25-jährige Italiener aus Südtirol befindet sich aktuell auf dem Weg nach Finnland, um sich dort einer notwendigen Operation unterziehen zu lassen. Die medizinischen Maßnahmen zielen darauf ab, die chronischen Probleme an seinem Knie endgültig zu behandeln und die langfristige Karriere des Top-Spielers zu sichern.

Operation bei Spezialist Lasse Lempainen

Medizinische Experten aus Italien berichten, dass der Weltranglisten-Zweite womöglich schon am Dienstag in der Pihlajalinna Kupittaa Klinik in Turku operiert wird. Als zuständiger Chirurg wird der 48-jährige Lasse Lempainen fungieren, der international als anerkannter Spezialist für Kniechirurgie sowie Muskel- und Sehnenverletzungen gilt. Die Entscheidung für diesen speziellen Eingriff fällt auf einen Arzt, der in der medizinischen Szene den Ruf eines Experten genießt, der komplexe orthopädische Probleme effektiv lösen kann.

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Die Operation ist nicht nur eine lokale Maßnahme, sondern Teil eines umfassenden Behandlungsplans, der Monate andauern wird. Nach dem Eingriff muss Jannik Sinner mit mindestens weiteren vier Monaten Ausfallzeit rechnen. Dies bedeutet, dass das ursprüngliche Ziel, im Jahr 2025 wieder am Netz zu stehen, nicht mehr erreichbar ist. Stattdessen richtet sich der Fokus nun auf ein Comeback in der Sandplatzsaison 2027, was einen signifikanten Rückschlag für die Ambitionen des italienischen Stars darstellt.

Komplexer Heilungsverlauf und Ärztebesuche

Die Notwendigkeit des Eingriffs wurde am vergangenen Wochenende deutlich, als Lasse Lempainen Sinners Knie ausführlich untersuchte. Das Ergebnis dieser Prüfung war eindeutig: Eine Operation ist unumgänglich, um weitere Schäden zu verhindern und die Funktionsfähigkeit des Gelenks wiederherzustellen. Zuvor war der Italiener bereits auf der Suche nach der richtigen Behandlung in verschiedenen europäischen Städten sowie in den USA aktiv gewesen, um verschiedene medizinische Meinungen einzuholen.

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Ursprünglich litt der 25-Jährige unter einer Entzündung des Tractus iliotibialis, einem kräftigen Sehnenstreifen aus Bindegewebe an der Außenseite des Oberschenkels. Diese Struktur ist essenziell, um Hüfte und Knie zu stabilisieren, was für die Beweglichkeit eines Profispielers von höchster Bedeutung ist. Es bleibt jedoch spekulativ, ob dies das alleinige Hauptproblem war oder ob weitere Faktoren hinzukamen, die die Situation weiter verschärften.

Während der Suche nach einer Lösung konsultierte der Tennisspieler auch den 58-jährigen Dr. Bertrand Sonnery-Cottet in Frankreich. Dieser wird als "Wunderarzt" bezeichnet und arbeitet am Fifa Medical Centre. In seiner Praxis behandelte er bereits zahlreiche renommierte Sportler, darunter Spieler des Juventus Turin und den Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé, der aktuell 27 Jahre alt ist. Dr. Sonnery-Cottet verordnete Sinner eine umfassende Auszeit, was letztlich dazu führte, dass die aktuelle Saison vorzeitig endete.

Folgen für den Kalender und die Weltrangliste

Seit dem 12. Juli, als Jannik Sinner das Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev gewann, hat der Italiener kein offizielles Match mehr bestritten. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Sinner Ende Dezember bei den Six Kings Slam in Saudi-Arabien zurückkehrt und im Januar des folgenden Jahres mit den ATP-Turnieren in Australien startet. Diese Termine können nun nicht mehr wahrgenommen werden, was eine Lücke im Turnierkalender des Top-Spielers hinterlässt.

Ob ein Comeback im April eines kommenden Jahres realistisch ist, wird sich erst später entscheiden, sobald der Heilungsverlauf detaillierter eingeschätzt werden kann. Die Unsicherheit bezüglich des genauen Zeitpunkts der Rückkehr bedeutet auch eine strategische Herausforderung für das Team des Athleten, das den Wiederaufbau sorgfältig planen muss, um Überlastungsschäden zu vermeiden.

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Auswirkungen auf die Konkurrenz im Profisport

Für den Tennis-Wettbewerb haben die Nachrichten von Sinners Ausfall unmittelbare Konsequenzen, insbesondere in Bezug auf die Weltrangliste. Für Alexander Zverev bedeutet dies, dass er seine Spitzenposition in der Weltrangliste weiter festigen kann, während sein Hauptrivale nicht spielfähig ist. Zverev hatte am Sonntag zwar das Endspiel der ATP Finals gegen den 23-jährigen Spanier Carlos Alcaraz verloren, bleibt aber in einer starken Position, um den ersten Platz zu halten oder auszubauen.

Die Verschiebung des Comebacks von Jannik Sinner hin zur Sandplatzsaison 2027 deutet auf eine langfristige Pause hin, die die Dynamik der männlichen Tenniswelt deutlich verändert. Andere Spieler müssen sich auf die veränderten Bedingungen einstellen, da einer der dominierenden Akteure der letzten Jahre für einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung steht. Dies bietet anderen Top-Spielern die Chance, ihre eigenen Ränge zu verbessern und Turniere besser zu gestalten.