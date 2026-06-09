Jannik Sinner: Rätselhafter Zusammenbruch in Paris - Gesundheitschecks im Krankenhaus

Tennis-Weltnummer eins Jannik Sinner ließ sich nach seinem mysteriösen Einbruch im French-Open-Match gegen Juan Manuel Cerundolo im San Raffaele Krankenhaus untersuchen. Die Ärzte führten umfangreiche Herz- und Stoffwechseltests durch. Sinner sagte seine Wimbledon-Vorbereitung ab und trainiert nun in Monte Carlo.

Die Tennis welt wurde von einem unerwarteten Ereignis erschüttert: Jannik Sinner , die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, erlitt während seines Zweitrundenmatches bei den French Open in Paris einen rätselhaften Zusammenbruch.

Der Italiener führte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo bereits mit 2:0 Sätzen und 5:1 im dritten Satz, als er plötzlich seine Energie verlor, taumelte und offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne war. Die Schiedsrichterin schickte ihn in die Kabine, und als er zurückkehrte, konnte er das Drama nicht mehr abwenden - er verlor das Match sensationell noch. Dieses unerklärliche Ereignis warf viele Fragen auf und führte zu umgehenden medizinischen Untersuchungen.

Am Montag und Dienstag ließ sich Sinner im renommierten San Raffaele Krankenhaus in Mailand umfassend durchchecken, derselben Klinik, in der auch der verstorbene Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi jahrelang behandelt wurde. Die Leitung der Untersuchungen übernahm Professor Alberto Zangrillo, Chefarzt und Leiter der Abteilung für Allgemein-, Herz-, Thorax- und Gefäßanästhesie sowie der Intensivstation für Herzchirurgie. Italienischen Medien zufolge wurden detaillierte Herz- und Stoffwechseluntersuchungen sowie Blutanalysen durchgeführt, um mögliche Erkrankungen oder körperliche Defizite auszuschließen.

Nach seinem Krankenhausaufenthalt wurde Sinner am Montagabend beim Abendessen mit seiner Model-Freundin Laila Hasanovic im Hotel gesichtet, und am Dienstagmorgen um 9:30 Uhr fuhr er erneut in die Klinik, blieb bis 12:30 Uhr und verließ das Gebäude durch einen Seiteneingang. Fans, die ihn erkannten, erhielten Autogramme und Selfies, aber Fragen beantwortete der Südtiroler nicht. Dabei trug er schwarze Shorts, ein T-Shirt und eine weiße Kappe, die er tief ins Gesicht zog, und sein linkes Handgelenk war bandagiert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Sinner mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat. Bereits im Januar, während der brütenden Hitze in Melbourne, riskierte er aufgrund von Krämpfen und Dehydrierung ein vorzeitiges Aus bei den Australian Open. Damals konnte er das Schlimmste noch abwenden, musste sich jedoch im Halbfinale Novak Djokovic geschlagen geben. Die Vorfälle werfen die Frage auf, ob Sinner vielleicht ein grundlegendes gesundheitliches Problem hat, das seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.

Die Vorbereitung auf Wimbledon, das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, hat die Nummer eins der Welt bereits abgesagt. Er wird ohne Rasen-Praxis in das Turnier gehen. Ab Mittwoch will er in seiner Wahlheimat Monte Carlo trainieren, um sich bestmöglich auf die Herausforderungen vorzubereiten. Die Tennisgemeinde bleibt gespannt, ob Sinner seine Form wiederfinden kann oder ob die gesundheitlichen Probleme seine Karriere nachhaltig beeinflussen werden.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Untersuchungen in Mailand Klarheit bringen und welche Maßnahmen ergriffen werden, um solche Zusammenbrüche in Zukunft zu verhindern. Bis dahin bleibt die Situation um den jungen Italiener ein großes Rätsel, das die Sportwelt in Atem hält





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