Jannik Sinner's Dramatic Loss at French Open

Jannik Sinner, one of the greatest tennis players of recent years, suffered a dramatic loss in the second round of the French Open, losing to Juan Manuel Cerundolo in a thrilling five-set match. Despite being on the brink of advancing to the third round, Sinner's body gave out, and he collapsed on the court, unable to continue.

Es gibt eine der größten Tennis -Sensationen der vergangenen Jahre. Sinner ist, körperlich am Ende, in der zweiten Runde gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo ausgeschieden: 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Damit ist nach Carlos Alcaraz, der verletzt für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres absagen musste, der zweite Superstar nicht mehr dabei. Dabei war Sinner beim Stand von 6:3, 6:2, 5:1 nur Minuten vom Einzug in die dritte Runde entfernt. Dann aber machte sein Körper schlapp, brach innerlich regelrecht zusammen – unglaubliche Szenen.

"Es ist hart für ihn. Es tut mir leid für Jannik. Er hätte verdient gehabt zu gewinnen. Ich hoffe, er erholt sich schnell wieder", sagte Cerundolo nach dem Match.

Denn bis zum 5:1 im dritten Durchgang läuft für die Nummer 1 der Welt die Partie überragend. Sein Gegner hat wie erwartet keine Chance. Dann aber plötzlich der Schock! Sinner wirkt mit den Kräften am Ende, dehydriert, bewegt sich, als ob er die Bälle nicht mehr richtig sieht.

Aufschläge, die beinahe in der eigenen Hälfte landen, Schläge, die meterweit ins Aus fliegen oder aus sicheren Positionen ins Netz gehen. Foto: Getty Images Da merkt auch Schiedsrichterin Aurélie Tourte, das mit dem Südtiroler etwas nicht stimmt. Sie geht zu ihm, als es nur noch 5:4 steht und er drei Breakbälle gegen sich hat. Es scheint, als würde sie ihn auffordern, lieber in die Kabine zu gehen.

Dort bleibt der Italiener einige Minuten, nachdem er apathisch auf dem Platz stand und kaum auf Tourte reagierte. Als er wieder auf den Court kommt, spielt er tatsächlich weiter. Das Spiel verliert er zum 5:5, Minuten später den Satz 5:7. Erneut verschwindet der viermalige Grand-Slam-Champion vom Platz.

Dem Physiotherapeuten, der zwischenzeitlich beim ihm war, sagt Sinner: "Mir ist sehr schwindlig.

" Zum vierten Satz tritt Sinner nach fünf Minuten in die kühleren Katakomben wieder an. Zum 1:1 gelingt ihm dann der erste Spielgewinn seit dem 5:1, nachdem er zwischenzeitlich 0:11 Punkte gegen sich hatte. Aber das war nur ein kurzes Aufflackern. Cerundolo ist weiter am Drücker.

Für ihn ist es gegen den angeschlagenen und taumelnden Riesen nicht leicht. Er versucht, konzentriert weiterzuspielen. Sinner kann kaum noch gehen, erwischt die einfachsten Bälle nicht mehr, spielt quasi Stand-Tennis. Das Publikum raunt schon fast mitleidig, spendet ab und an bei seinen wenigen Punkten aufmunternden Applaus.

Immer wieder stützt sich der mit Abstand beste Spieler der Welt auf seinen Schläger. Er verliert den vierten Durchgang 1:6. Nun bleibt Sinner aber auf dem Platz, lässt sich von einem Handventilator etwas kühle Luft spenden. Hilft aber nur punktuell.

Hier ein Punkt, da ein Spielball, und sogar ein Spielgewinn zum 1:4. Aber alles in allem ist der überragende Akteur dieses Jahres chancenlos. Er quält sich mehr, als dass er spielt. Nach 3:36 Stunden ist er von seinen Leiden erlöst. Cerundolo verwandelt den ersten Matchball zum 6:1





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