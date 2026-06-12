Jannik Sinner startet nach gesundheitlichenchecks in Monte Carlo in die Wimbledon-Vorbereitung und tritt bei Showturnier in Hurlingham an

Nach unauffälligen medizinischen Untersuchungen in Mailand beginnt Tennisstar Jannik Sinner mit dem Training in Monte Carlo. Trotz ursprünglicher Pausenpläne wird er vor Wimbledon an einem Showturnier in London teilnehmen, um Spielpraxis zu sammeln, bevor er beim dritten Grand-Slam des Jahres antritt.

Jannik Sinner , die aktuelle Nummer eins der Tennis welt, hat nach seinen Untersuchungen am Montag und Dienstag im Mailänder San Raffaele Krankenhaus keine beunruhigenden Ergebnisse erhalten.

Dies bedeutet, dass der Italiener unbeschwert in seiner Wahlheimat Monte Carlo mit dem Training für das bevorstehende Wimbledon-Turnier beginnen kann. Sein Trainer Darren Cahill soll in Kürze zum Team hinzustossen. Nach seinem frühen Aus in der zweiten Runde bei den French Open in Paris hatte Sinner alle Vorbereitungsturniere auf Wimbledon abgesagt. Damals erklärte er: "Ich brauche mehr Pause.

Ich habe sehr viel gespielt.

" Nun gibt es jedoch eine teilweise Kehrtwende in seiner Planung. Sinner wird nicht ganz ohne Spielpraxis zum dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres reisen, das vom 29. Juni bis 12. Juli in Wimbledon stattfindet.

Vom 23. bis 27. Juni wird er an der Giorgio Armani Tennis Classic in Hurlingham teilnehmen, einem Showturnier im exklusiven Londoner Club im Stadtteil Fulham, unweit der berühmten Anlage an der Church Road. Turnierdirektor Nikhil Waugh kommentierte: "Für unsere 32. Ausgabe freuen wir uns, Jannik Sinner willkommen zu heißen, der sich einem außergewöhnlichen Spielerfeld anschließt.

" Neben Sinner werden unter anderem der French-Open-Finalist Flavio Cobolli (24/Italien), der Olympiazweite von Tokio 2021, Karen Khachanov (30/Russland), sowie der frühere Paris-Finalist Casper Ruud (27/Norwegen), die Nummer 14 der Welt, antreten. Während der fünf Turniertage werden Spenden für ein Wohltätigkeitsprojekt gesammelt. In Monte Carlo wurde Sinner in den vergangenen beiden Tagen dabei beobachtet, wie er mit seiner Freundin, dem Model Laila Hasanovic (25), entspannt auf einer Vespa durch die Stadt fuhr. Diese Erholungspause scheint ihm gutzutun.

"Ich habe viel gespielt, hatte wenig Zeit für Erholung. Ich brauche jetzt viel Zeit", hatte er in Paris gesagt. Diese Zeit hat er nun offensichtlich genutzt und ist bald bereit für seinen nächsten grossen Erfolg, möglicherweise seinen fünften Grand-Slam-Sieg





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