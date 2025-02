Jannik Sinner und die Dopingfrage im Tennis

Der Tennisstar Jannik Sinner hat sich mit der WADA auf eine Dopingsperre geeinigt, nachdem in zwei Dopingproben Spuren des anabolen Steroids Clostebol gefunden worden waren. Der Fall hat Fragen an die Tennisverbände und die Anti-Doping-Agentur aufgeworfen.

Jannik Sinner , Tennis -Profi, erreichte am Abend des 26. Januar 2025 einen fulminanten Sieg bei den Australian Open. Im Finale besiegte er Alexander Zverev klar und deutlich, was die Tennis welt sprachlos zurückließ. Sinners Spiel war so dominant und fehlerfrei, dass es selbst seinen Gegnern schwer fiel, mitzuhalten. Doch dieser Triumph stand im Schatten eines Doping vorwurfs: Im Frühjahr desselben Jahres waren in zwei Doping proben Spuren des anabolen Steroids Clostebol nachgewiesen worden.

Eine Verhandlung über eine mögliche Sperre vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) hätte Mitte April stattfinden sollen. Doch dieser Termin wurde hinfällig, als sich Sinner und die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) auf einen Vergleich einigten. Dieser beinhaltet eine Sperre für Sinner bis zum 4. Mai 2025.Sinner wird den Vorwurf der Nachlässigkeit nicht entkommen. Sein Argument, sein Physiotherapeut habe eine Schnittwunde an der eigenen Hand mit einem Spray behandelt, das Clostebol enthielt, und diese Substanz dann durch den Kontakt mit Sinner in seinen Körper gelangt sei, wurde zwar als glaubwürdig angesehen, sowohl von der International Tennis Integration Agency (ITIA) als auch von der WADA. Allerdings ist er für das ordnungsgemäße Verhalten seines Teams verantwortlich und wird nun für seinen Fehler Konsequenzen tragen müssen. Sinners Zustimmung zum Vergleich mit der WADA ist verständlich. Er verpasst kein Grand-Slam-Turnier und kann den Fall nun endgültig hinter sich lassen. Vier hochdotierte Turniere bis zu den French Open werden er verpassen, aber sein Vorsprung in der Weltrangliste auf Alexander Zverev ist so groß, dass er die Spitzenposition wohl auch nicht verlieren wird.Doch die größte Kritik wird sich den Tennisverbänden entgegenstemmen. Sinners Fall wurde zu einem großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Erst als der Freispruch der ITIA veröffentlicht wurde, wurde der Fall bekannt. Sinner hatte es mit seinen Anwälten zweimal erfolgreich gegen die provisorische Sperre, die ein positiver Dopingtest nach sich zieht, geschafft, Einspruch zu erheben. In den kommenden Monaten konnte er, unbemerkt von der Öffentlichkeit, die Beweise seiner Unschuld erbringen. Die Tennisverbände hatten in den vergangenen Monaten enorm viel zu verlieren. Ihre beiden Topstars, Jannik Sinner und Iga Swiatek, standen unter Dopingverdacht. Swiatek war positiv auf Trimetazidin getestet worden. Laut ihrer Aussage aufgrund einer kontaminierten Melatonin-Tablette. Beide Fälle wurden im Verborgenen verhandelt. Erst als das Strafmaß feststand, in Sinners Fall erst ein Freispruch, in Swiateks Fall eine Sperre von vier Wochen, wurde die Öffentlichkeit informiert. Der Verdacht drängt sich auf, dass hier zum Schutz der Topstars alles getan wurde, um das Image nicht zu beschädigen, sowohl das des Spielers als auch das des Tennis.Die WADA sah sich ebenfalls vor Herausforderungen gestellt, denn ein Freispruch Sinners vor dem CAS hätte die Glaubwürdigkeit eines ernsthaften Anti-Doping-Kampfes weiter beschädigt. Die Einigung auf einen Vergleich, der laut WADA ausdrücklich im Anti-Doping-Code vorgesehen ist, bot beiden Seiten die Möglichkeit, ihr Gesicht zu wahren. Es ist leicht, sich sofort auf die Sportlerinnen und Sportler zu stürzen, die sich eines Dopingvergehens schuldig gemacht haben. Sinner beteuert, nicht wissentlich gedopt zu haben. Seine Version klingt auch knapp ein Jahr nach den positiven Dopingtests noch glaubwürdig. Vielmehr ist der Finger auf die Verbände zu richten, die ein besonderes Interesse daran haben, ihre Topstars zu schützen, um das Produkt Tennis nicht in Verruf zu bringen. Außerdem auf die Institutionen, die sich den Kampf gegen das Doping auf die Fahnen geschrieben haben. Ein einheitliches Vorgehen bei positiven Dopingtests, transparent für die Öffentlichkeit, sei es die Nummer eins oder die Nummer 150 der Weltrangliste, muss die Folge sein.Jannik Sinner wird bei den French Open wieder antreten können. Er ist trotz der Pause einer der Topfavoriten. Die Konsequenzen seines nachlässigen Verhaltens werden kaum spürbar sein.





sportschau / 🏆 4. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tennis Jannik Sinner Doping WADA CAS Anti-Doping Sportverbände

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Jannik Sinner im Free-TV: Wo läuft das Finale der Australian Open 2025?Alexander Zverev (27) steht im Finale der Australian Open, spielt dort gegen den Italiener Jannik Sinner (23). So sehen Sie das Match im Free-TV.

Weiterlesen »

Zverev trifft im Finale der Australian Open auf Jannik SinnerAlexander Zverev steht am Sonntag im Finale der Australian Open und trifft auf den Favoriten Jannik Sinner. Zverev hat im Halbfinale Novak Djokovic besiegt, Sinner hingegen den Titelverteidiger Ben Shelton. Sinner gilt als der schwierigste Gegner im Herren-Tennis mit seiner makellosen Effizienz und Präzision. Zverev hingegen kommt mit einem guten Gefühl ins Finale und hat im Vergleich zu seinen letzten Grand-Slam-Endspielen viel mehr Körner gespart.

Weiterlesen »

Jannik Sinner steht im Finale der Australian OpenTitelverteidiger Jannik Sinner hat sich für das Finale der Australian Open qualifiziert. Der Italiener besiegte Ben Shelton im Halbfinale in drei Sätzen und trifft auf Alexander Zverev.

Weiterlesen »

Jannik Sinner besiegt Ben Shelton und trifft im Finale der Australian Open auf Alexander ZverevJannik Sinner hat das Halbfinale der Australian Open erreicht und wird im Finale auf Alexander Zverev treffen. Der italienische Weltranglistenerste besiegte Ben Shelton in drei Sätzen.

Weiterlesen »

Jannik Sinner kämpft sich trotz gesundheitlicher Probleme ins Viertelfinale der Australian OpenJannik Sinner hat sich im Achtelfinale der Australian Open nach einem kuriosen und anstrengenden Match gegen Holger Rune ins Viertelfinale kämpft. Der italienische Tennisstar musste mit gesundheitlichen Problemen und einem ungewöhnlichen Netz-Problem kämpfen, konnte sich aber letztendlich durchsetzen.

Weiterlesen »

Jannik Sinner siegt klar im Finale der Australian OpenDer italienische Tennisstar Jannik Sinner dominiert das Finale der Australian Open und besiegt Alexander Zverev in drei Sätzen. Sinner zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ dem deutschen Spieler keine Breakchancen.

Weiterlesen »