Der kampf- und laufstarke Rechtsverteidiger Jano ter Horst wechselt von VfL Bochum nach Paderborn. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag und wird künftig für die „Adlerträger“ an den Start gehen.

Der VfL Bochum hatte ihn lange auf der Liste. Auch Eintracht Braunschweig wollte sich unbedingt seine Dienste sichern. Wurde nix draus. Der begehrte Münsteraner überspringt ganz einfach die 2.

Liga…Noch ist es nicht offiziell. Doch BILD weiß: Der kampf- und laufstarke Rechtsverteidiger wird künftig für Erstliga-Aufsteiger Paderborn an den Start gehen. Hat bei den Ostwestfalen bereits am Dienstagmorgen einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Der nächste große Entwicklungsschritt für den gebürtigen Bad Bentheimer, der ohnehin schon eine steile Karriere hingelegt hat.

Und dabei immer bodenständig blieb. So schloss ter Horst (1. 84m/Marktwert: 1,2 Millionen Euro) zunächst eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann ab, ehe er vor zwei Jahren im Fußball sein Glück versuchte. Und von Preußens Junioren über die U23 zu den Profis der „Schwarz-Weiß-Grünen“ aufrückte. Wo er innerhalb kürzester Zeit zum unumstrittenen Stammspieler und zur festen Größe ranwuchs.

Jano ter Horst (M.) fährt die Grätsche gegen Kiels Kasper Davidsen (r. ) aus. Künftig läuft er für Paderborn in Deutschlands Elite-Liga aufDie „Adlerträger“, für die er 93 Pflichtspiele (6 Tore/8 Assists) bestritt, kassieren für ihren „Abwanderer“ angeblich eine Ablöse von rund 300.000 Euro.

Stand jetzt hat ter Horst in Paderborn, deren Erfolgs-Trainer Ralf Kettemann (39) bereits in den direkten Liga-Duellen auf ihn aufmerksam geworden war, allerdings mit Laurin Curda (23/Marktwert: 3 Millionen Euro) noch einen bärenstarken Konkurrenten auf seiner Position. Wobei der aber seinerseits gleich von mehreren Erstliga-Konkurrenten umworben wird. Unter anderem sollen sich der Hamburger SV sowie der 1. FC Köln für Curda (32 Saisonspiele/7 Tore/8 Assists) interessieren.

Beachtlich: Ter Horst ist nach Innenverteidiger Marcel Hoffmeier (26/wechselte 2022) bereits der zweite Preuße, der über Paderborn den Sprung in Deutschlands Elite-Liga schaffte. Dahin zieht’s auch Münsters Stammkeeper Johannes „Jojo“ Schenk (23), dem ebenfalls eine Anfrage aus der Bundesliga - wahrscheinlich als Nummer 2 - vorliegen soll. Aber auch einige Zweitligisten werben um den Schlussmann, der allerdings noch bis 2028 – ohne Klausel – an den Drittligisten gebunden ist. Sich in Münster zudem rundum wohlfühlt.

Aber natürlich weiterhin gerne höherklassig spielen würde... Auch Oliver Batista-Meier (l. ), hier gegen Herthas Linus Gechter (r. ), will die Preußen nach dem Drittliga-Abstieg verlassen. Seine festgeschriebene Ablöse könnte dabei zum Problem werde





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jano Ter Horst Vfl Bochum Eintracht Braunschweig Paderborn Ralf Kettemann Laurin Curda Hamburger SV 1. FC Köln Johannes „Jojo“ Schenk Oliver Batista-Meier Preußen Regionalliga DFB-Pokal Pyrotechnik Stadion An Der Hammer Straße Stadteil-Verein Wacker Mecklenbeck Frauenfußball Talente In Der Stadt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach fünf Jahren beim VfL Gummersbach feierte Julian Köster seinen AbschiedGroßer Tag in Gummersbach: Beim letzten Heimspiel wurde Kapitän Julian Köster beim VfL bewegend verabschiedet. Es flossen Tränen.

Read more »

Bochum und Essen - grünes Ruhrgebietmit taz-Autor Holger Pauler

Read more »

Fehlalarm sorgt für Räumung von GesamtschuleBochum (lnw) - Nach einem Fehlalarm an einer Gesamtschule in Bochum war die Polizei im mehrstündigen Großeinsatz. Gegen 10.00 Uhr sei an der

Read more »

Nur 61 Zentimeter entfernt: Neues Gutachten nach Schuss auf gehörloses Mädchen (12) in BochumEin sechs Monate altes Gutachten im Fall des auf ein taubes Mädchen (12) geschossenen Polizisten in Bochum könnte alles verändern. Die erschreckende Enthüllung: Das Mädchen war nur 61 Zentimeter entfernt. War es Notwehr?

Read more »