Der Kinderbuchautor Janosch ist tot. Seine Figuren Tiger, Bär und Tigerente haben Generationen geprägt. Details zu Leben und Werk des 95-Jährigen.

Der internationale Kinderbuchstar Janosch ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Künstler verließ das Leben auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa, wo er sich nach seinen literarischen Erfolgen zurückgezogen hatte. Seine Tübinger Verleger Bernhard Feil bestätigte den Tod dem Nachrichtenagenturen DPA mit den entsprechenden Worten.

Die Entstehung von Tiger und Bär

Janosch eroberte seit den 1970er Jahren die Herzen von Kindern in aller Welt. Seine Bücher, die durch liebevolle Illustrationen gekennzeichnet sind, boten eine flüchtige Welt voller Fantasie. Das wohl bekannteste Werk ist das Buch Oh wie schön ist Panama. Die Geschichte umreist die Reise von Tiger und Bär, die zusammen auf Abenteuer gehen. Diese Figuren sind zu einer festen Marke geworden. Sie stehen für Mut und Freundschaft in einer oft komplexen Welt.

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Die Popularität der beiden Protagonisten erstreckte sich weit über die Bücher hinaus. Lizenzen für den Verkauf von Merchandising-Artikeln wurden erfolgreich vergeben. Tassen, Fahrräder und Schnuller trugen bald die Gesichter von Tiger, Bär und der Tigerente. Die Figuren wurden zu Ikonen der Kinderkultur. Sie erschienen in vielen Varianten und Farben. Jedes Kind wollte eine Spielzeugversion von Tiger besitzen. Dieser kommerzielle Erfolg half, die Botschaft der Bücher noch weiter zu verbreiten.

Leben als Horst Eckert

Der Künstler wurde 1931 als Horst Eckert geboren. Sein Name ist untrennbar mit der Pseudonym-Verbindung Janosch verbunden. Die frühe Kindheit verbrachte er in Oberschlesien. Heute gehört dieses Gebiet zu Polen. Diese Region war geprägt von schwierigen Umständen. Der Autor erlebte eine harte und zerstörerische Zeit. Diese Erfahrungen prägten sein Leben nachhaltig. Er kämpfte später lange mit Alkoholismus, um diese Vergangenheit zu verdrängen. Die Geschichten sollten ein Gegenentwurf zu dieser harten Realität sein. Sie waren lustig, anarchisch frech und oft wehmütig.

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Seine Figuren wehrten sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Sie taten dies mutig und verschmitzt. Der Zeit-Redakteur Tillmann Prüfer beschrieb dies im Nachwort zu einem Buch genau. Er schrieb, dass bei Janosch diejenigen zu Helden werden, die sonst niemand beachtet. Herr Wondrak ist ein alter Ego des Autors. Wondrak kommentierte seit 2013 das Zeitgeschehen im Zeit-Magazin. Diese Kolumnen fasste das Buch Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe! zusammen.

Werk für Erwachsene und Rückzug

Neben den Kinderbüchern verfasste Janosch auch Werke für Erwachsene. Der Roman Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm gibt Einblick in seine schwere Kindheit. Er schrieb offen über die ersten Jahre seines Lebens. Diese Jahre nannte er die totale Zerstörung seiner Person. Die Süddeutsche Zeitung zitierte ihn mit diesen tiefgehenden Worten. Seine Werke zeigen eine dunklere, aber auch ehrliche Seite des Autors. Zudem bebilderte er pikante Geschichten des französischen Adeligen Marquis de Sade. Dies zeigt die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens.

In den 1980er Jahren zog er sich auf Teneriffa zurück. Der fulminante Erfolg seiner Bücher führte zu diesem Schritt. Er suchte Ruhe und Abstand. Dennoch blieb sein Werk weltweit präsent. Die Figuren Tiger und Bär sind bis heute unvergessen. Sie stehen für eine einfache, aber tiefgründige Lebensphilosophie. Der Tod von Janosch markiert das Ende einer Ära. Seine Bücher bleiben als Zeugen einer wichtigen Zeit erhalten.