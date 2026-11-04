Janosch Grimm-Adaptionen: Anarchistische Märchen und Kindheitstrauma

Janosch verwandelte Grimms Märchen in anarchische Proteststücke. Die Texte spiegeln seine gewalttätige Kindnung wider und bieten heute ein Gegenbild zur Autorität.

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch veröffentlichte 1972 eine radikale Neufassung der Grimm schen Märchen, die die literarische Welt erschütterte. In seinen Werken behält er nur noch das grobe Handlungsgerüst der Originale bei und ersetzt traditionelle Moralvorstellungen durch anarchische Zynismus. Diese Geschichten von Hans im Glück, Rotkäppchen und den Bremer Stadtmusikanten wurden nie zuvor so wild und aberwitzig erzählt. Die Hüter der literarischen Tradition waren über diese Entgleisung entsetzt, während Fans den mutigen Ansatz begeisterten.

Radikale Umdeutung klassischer Erzählungen

Janoschs Interpretation von Hans im Glück basiert auf der Überzeugung, Glück zu haben, weil er im Krieg nur ein Bein verloren hat. Er betont, dass es auch beide Beine sein könnten. In seiner Version von Rotkäppchen läuft ein Roboter durch einen mit Glühbirnen behangenen Wald zu ihrer elektrischen Großmutter. Das Ende der Geschichte unterscheidet sich fundamental vom Original: Rotkäppchen wird nicht von einem Jäger aus dem Bauch des Wolfs befreit. Stattdessen klemmt ein Elektriker dem Wolf einfach den Strom ab. Der Elektriker ist dabei kein Wesen aus Fleisch und Blut, sondern ein aus Metallteilen und Drähten zusammengesetzter Maschinenmensch.

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Auch die Bremer Stadtmusikanten erfahren eine komplexe Neuinszenierung. Der Esel, der nach 35 Jahren harter Arbeit von seinem Besitzer davongejagt wird, fungiert als Gastarbeiter aus Neapel. Da das Arbeitsamt ihm nicht helfen kann, weil er keinen festen Wohnsitz besitzt, gründet er mit Hund, Katze und Hahn in Bremen eine Rockband. Diese Band übertrifft mit ihren Glimmernietenklamotten sogar Mick Jagger und die Rolling Stones im Style. Die Beamten des Arbeitsamts erweisen sich in dieser Geschichte als empathielose Bürokraten, die als schädlicher gelten als die Wölfe.

Kindheitstrauma als literarisches Gegengift

Die fröhlichen und tröstlichen Kindergeschichten verstand Janosch als Gegengift zu seiner eigenen Kindheit. Er wurde 1931 in Hindenburg geboren, einer damals boomenden Bergarbeiterstadt in Oberschlesien, die heute Zabrze heißt. Sein Vater stieg vom Grubenarbeiter zum Textilhändler auf und trat früh in die NSDAP ein. Wenn der Vater betrunken war, schlug er den Sohn mit einer Lederpeitsche. Trunken war er oft. Das oberste Gesetz zu Hause war Ehrfurcht, ein Wort, in dem das Wort Furcht schon steckte. Diese handgreifliche Form der schwarzen Pädagogik zerstörte seine Persönlichkeit vollständig.

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Auch in der Schule galt Prügeln als probates Mittel zur Gehorsamseinübung. Gerettet haben ihn seine Großeltern mütterlicherseits, bei denen er große Teile seiner ersten drei Lebensjahre verbrachte. Von ihnen ging Wärme und Liebe aus. Sein polnischer Großvater nannte ihn Chottek und erlaubte es dem Enkel, an seiner Machorka-Pfeife zu ziehen. Janosch erzählte seiner Biografin Angela Bajorek, dass er in diesen ersten drei Jahren in einer Art Himmel geschwebt habe. Er ging nicht, sondern flog wie ein Engel und schleifte mit den Füßen über den Boden.

Weg vom Prügelschulen hin zur Kunst

Weil Janosch an einem Herzfehler litt und beim Exerzieren manchmal umfiel, wurde die Dienstpflicht bei der Hitler-Jugend für den jungen Horst zur Hölle. Später sprach er von einer Kinderdressur, die ihm den Anstoß gab, zum Anarchisten und Kosmopoliten zu werden. Nachdem die Rote Armee Schlesien erobert hatte, musste die Familie Eckert 1946 ihre Heimat in Richtung Westen verlassen. Er arbeitete in der Textilindustrie und lernte in Krefeld das Musterzeichnen. Der Traum, Maler zu werden, zerschlug sich, als er an der Münchener Kunstakademie nach zwei Semestern wegen angeblicher Talentlosigkeit rausgeworfen wurde.

Literarischer Durchbruch mit Panamabüchern

Die Maxime Man muss mit den geringsten Mitteln den größten Erfolg erzielen nahm sich der Zeichner zu Herzen. Seine Kunst besteht darin, den Charakter einer Figur mit wenigen Strichen zu umreißen. Das erste Bilderbuch Die Geschichte vom Valek dem Pferd veröffentlichte er 1959. Der Verleger Georg Lentz empfahl ihm, sich einen Künstlernamen auszusuchen. Das war die Geburtsstunde von Janosch. Nach drei Büchern war der Verlag pleite, und er wechselte zum Parabel Verlag, wo er 21 Titel herausbrachte. Den endgültigen Durchbruch schaffte er, nachdem ihn der Verleger Hans-Joachim Gelberg 1971 zu Beltz & Gelberg holte.

In Janoschs bekanntester Geschichte Oh, wie schön ist Panama brechen Kleiner Tiger und Kleiner Bär in die Ferne auf. Am Ende erkennen sie im alten, frisch gestrichenen Häuschen das Ziel ihrer Träume. Wenn der Autor seinen jugendlichen Lesern eine Moral vermitteln wollte, dann allenfalls die, allen Autoritäten grundsätzlich zu misstrauen. Er forderte die Kinder auf, Lasst euch nichts gefallen. Glaubt nicht den Erwachsenen. Diese Botschaft steht im scharfen Kontrast zur autoritären Erziehung, die er selbst erfahren musste.