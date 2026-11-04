Janosch Nachlass: Günter Kastenfrosch und Wondrak als kulturelle Ikonen

Der Verlag Reclam würdigt Horst Eckert, genannt Janosch, mit neuen Ausgaben. Der Fokus liegt auf den Figuren Günter Kastenfrosch und Herr Wondrak.

Der Reclam Verlag hat eine neue Publikationsreihe veröffentlicht, die sich der literarischen Welt des verstorbenen Autors Horst Eckert widmet, der international unter dem Pseudonym Janosch bekannt wurde. Diese Zusammenstellung beleuchtet die zentralen Figuren seines Schaffens, insbesondere den Kater Günter Kastenfrosch und den philosophierenden Ratgeber Herr Wondrak. Die Ausgabe dient als Hommage an den Künstler, dessen Werke seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern und zu einem festen Bestandteil der deutschen Populärkultur geworden sind.

Günter Kastenfrosch als Abenteurer im Kasten

Günter Kastenfrosch tritt in dieser neuen Sammlung als zentrales Motiv hervor, das von seinen Träumen nach Freiheit geprägt ist. Sein erster literarischer Auftritt erfolgte im Buch "Komm, wir finden einen Schatz", wo er als schlafend auf einem Eimer sitzend beschrieben wird. In der neuen Veröffentlichung des Reclam Verlags wird seine Figur als träumerischer Abenteurer charakterisiert, der sich Unabhängigkeit wünscht, aber oft in seinem kleinen Kasten verweilt. Dieser Kasten bietet ihm Schutz und Geborgenheit vor der äußeren Welt.

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Neben Günter ist stets seine geliebte Tigerente an seiner Seite, ein Charakterzug, der seine Beziehung zu ihr definiert. Er erklärt selbst, dass er umso mehr spreche, weil ihre Ente nicht sprechen kann. Diese Dynamik zeigt die enge Verbundenheit der beiden Figuren, wobei die Tigerente häufig im Stehen schläft und nie weit von ihrem Freund entfernt ist. Die Illustrationen betonen seine Natur als Langschläfer, für den der Kasten zugleich Bett und Zufluchtsort darstellt.

Herr Wondrak als stoische Stimme der Zeit

Eine weitere Säule der neuen Reclam-Reihe bildet die Figur des Herrn Wondrak, das Alter Ego von Janosch, das seit 2013 eine Kolumne im Zeit-Magazin führte. Wondrak verkörpert eine Antwort auf jede Lebensfrage und verfügt über scheinbar unerschöpfliches Wissen, das von Fußballtipps bis zur Kindererziehung reicht. Seine Haltung ist von der stoischen Tradition des römischen Kaisers Marc Aurel geprägt, was ihm eine besondere Gelassenheit in allen Lebenslagen verleiht.

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Wondrak vertritt die Philosophie, dass Dinge besser gelingen, wenn man sie weniger ernst nimmt. Er rät dazu, bei Schlafproblemen, wilden Tieren im Haus oder falschen Sportwetten ruhig zu bleiben. Diese ratgeberische Komponente wird in der neuen Buchreihe als Gegenstück zu den reinen Geschichten präsentiert und soll Lesern praktische Lebensweisheiten aus der Feder des Künstlers bieten. Die Texte spiegeln wider, wie Janosch Herausforderungen mit einem Augenzwinkern meisterte.

Künstlerischer Werdegang und historische Einordnung

Der ursprüngliche Name des Künstlers war Horst Eckert, geboren im Jahr 1931 in Oberschlesien. Seine Kindheit war von einer strengen katholischen Erziehung geprägt, die er später als den größten Unfall seines bisherigen Lebens bezeichnete. Besonders missfiel ihm die Gottesfurcht, die Kindern anerzogen wurde, da sein alkoholabhängiger und gewalttätiger Vater ihn zum sonntäglichen Kirchgang zwang. Diese biographischen Details werfen ein Licht auf die spirituelle Freiheit, die er später in seinen Kunstwerken suchte.

Seine Illustrationen waren bereits Gegenstand großer Ausstellungen, darunter zeigte das Schloss Oberhausen 2010 Werke aus der Ausstellung "Janosch - Panama und andere Welten". Dort wurden auch Aquarelle präsentiert, die Szenen aus seinen Geschichten visuell interpretierten. Die Verbindung zwischen seiner persönlichen Geschichte und seiner künstlerischen Produktion ist in diesen historischen Dokumenten deutlich erkennbar und bildet die Grundlage für das aktuelle Interesse am Nachlass.

Medienerfolg durch den Tigerenten Club

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rezeption von Janoschs Werk ist der Fernsehmehrteiler "Tigerenten Club", der 1996 in das Programm der ARD aufgenommen wurde. Als Nachfolgesendung des Disney Clubs trat diese Sendung in die Fußstapfen eines großen Erfolgs und etablierte Günter Kastenfrosch als Fernsehstar. Das Konzept sah vor, dass zwei Schulklassen als Tigerenten- und Fröscheteam gegeneinander antreten, begleitet von ihren Lehrern.

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Am Ende des Spiels musste das verlierende Team seinen Lehrer baden schicken, was eine humorvolle Interaktion zwischen den Figuren und den Teilnehmern ermöglichte. Zu den Wettkämpfen gehörten Elemente wie Frosch-Hüpfen, ein WissQuiz und ein Tigerenten-Rodeo. Diese medialen Präsenz trug maßgeblich zur Popularität der Figur Günter Kastenfrosch bei, der auch viel aus Zeitungen lernte und sich dafür gerne in seinen Kasten zurückzog, um geschützt zu lesen.

Rückzug auf Teneriffa und kulturelles Vermächtnis

Horst Eckert lebte mit seiner Frau Ines seit vierzig Jahren zurückgezogen auf der Insel Teneriffa. Dieser Rückzug stand im Kontrast zu seiner öffentlichen Tätigkeit als Autor und Illustrator, der dennoch kontinuierlich neue Werke schuf. Die Zusammenarbeit mit dem Reclam Verlag stellt sicher, dass diese Werke weiterhin einem breiten Publikum zugänglich sind und die Bedeutung seiner Figuren für die deutsche Literaturgeschichte bewahrt wird.

Die neue Veröffentlichung fasst somit nicht nur einzelne Geschichten zusammen, sondern würdigt die gesamte Bandbreite seines Schaffens. Von den frühen Anfängen mit dem Kasten-Frosch bis hin zu den ratgeberischen Texten Wondraks bleibt Janosch ein bedeutender Geschichtenerzähler. Seine Fähigkeit, komplexe menschliche Zustände durch einfache Bilder und Worte auszudrücken, findet in dieser Edition eine angemessene Würdigung und sorgt dafür, dass sein Vermächtnis für zukünftige Generationen erhalten bleibt.