Janosch stirbt: Legende der Kinderbuchwelt verstorben

Der berühmte Autor und Illustrator Janosch ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sein Werk Oh, wie schön ist Panama prägte Generationen von Kindern.

Der Pseudonym Janosch verwendende Schriftsteller Horst Eckert ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Der am 11. März 1931 in Hindenburg in Oberschlesien geborene Künstler hinterlässt ein literarisches Erbe, das Millionen Menschen weltweit mit seinen Illustrationen und Geschichten begleitet hat. Seine bekannteste Arbeit, das Kultwerk "Oh, wie schön ist Panama", erschien vor 48 Jahren im Jahr 1978 und wurde zu einem internationalen Phänomen.

Lebensweg Von Hindenburg Nach Teneriffa

Die Kindheit des Autors war geprägt von Armut und Gewalt in einer Bergarbeitersiedlung ohne fließendes Wasser oder Strom. Sein Vater trank Alkohol und gehörte der nationalsozialistischen Bewegung an, während die Mutter ihn körperlich misshandelte. Ein lebenslanges Asthma sowie das Trauma, mit 13 Jahren fast von einem russischen Soldaten erschossen worden zu sein, prägten seine frühen Jahre. Mit 13 erlebte er zudem seinen ersten Alkoholkonsum, was eine ambivalente Beziehung zu dem Rauschmittel begründete, das später sowohl Freund als auch Feind werden sollte.

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Sein Studium an der Münchner Kunstakademie endete früh, da man ihm dort mangelnde Begabung attestierte. Erst später bot man ihm eine Professur an, die er jedoch ablehnte. Stattdessen fand er den Weg zur Literatur, nachdem ein Freund in einem Café riet, ein Kinderbuch zu schreiben. Dieser Rat markierte den Beginn seiner Karriere als einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Er lebte lange Zeit einsam am Ammersee und schrieb dort auch seinen Erwachsenenroman "Cholonek" im Jahr 1970, wobei er unter starkem Alkoholkonsum arbeitete und zwei Schreibmaschinen zerstörte.

Philosophie Des Glücks Und Der Einfachheit

Janosch entwickelte eine Lebensphilosophie, die auf Minimalismus und innere Ruhe basierte. Er bezeichnete sich selbst als Aussteiger und Anarchist, der den Kopfstand liebte und nicht gerne arbeitete, aber gerne malte. In seinen späteren Jahren bewohnte er mit seiner Lebensgefährtin Ines Striewe eine Traumfinca auf der kanarischen Insel Teneriffa, wo er seit 45 Jahren lebte. Mit 90 Jahren zog er in ein einfacheres Haus am Meer ohne Treppen, um barrierefrei zu leben.

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Seine finanzielle Situation veränderte sich durch den Verkauf seiner Rechte im Jahr 2000, wodurch er zum Multi-Millionär wurde. Dennoch blieb er bescheiden; wenn er 1000 Euro bei sich hatte, gab er oft 300 Euro an Bettler weiter. Er nutzte Yoga, um gegen den Alkoholismus zu kämpfen, und malte neben kindlichen Welten auch erotische Zeichnungen. Seine nie vollendete Autobiografie sollte den Titel "Das Tagebuch eines frommen Ketzers" tragen, mit dem ersten Satz "Gott ist schuld", was seine Ablehnung der katholischen Kirche widerspiegelte.

Kultureller Einfluss Und Vermächtnis

Die gezeichnete Welt von Janosch galt als heil, weil er seine eigene unglückliche Kindheit kompensieren wollte. Er sagte, dass er keine Kindheit gehabt habe und diese nun ewig nachholen müsse, wobei er je älter er werde, desto mehr wieder zum Kind werde. Die Figuren "Kleiner Tiger" und "Kleiner Bär" reisen in ihrem Abenteuer nach Panama und entdecken, dass wahres Glück in Zufriedenheit und Freundschaft liegt. Diese Botschaft sprach Generationen von Kindern an und machte ihn zum Loriot der Kinderliteratur.

Die Figur der "Tiger-Ente" aus seinem Werk wurde zu einem Spielzeug für viele Generationen. Das Zitat "Außen gibt sich der Mensch wie ein Tiger und innen ist er eine Ente!" verdeutlicht seine humorvolle Sicht auf menschliches Verhalten. Im Jahr 2006 wurde eine Verfilmung von "Oh, wie schön ist Panama" ins Kino gebracht, in der die Figuren mit der Tigerente Richtung Südamerika reisten. Auch ein Kinofilm im Jahr 2006 zeigte diese Reise.

Horst Eckert hinterließ keine eigenen leiblichen Kinder, aber eine Stieftochter. Dennoch gilt er als Vaterfiguren für Millionen von Lesern, die seine Werke lieben. Seine gelebte Philosophie lautete: "Wer fast nichts braucht, hat alles." Für ihn bestand sein Reichtum darin, jeden Tag zu erleben, an dem es morgens hell und abends dunkel wird. Er glaubte daran, dass man beim Sterben nicht merke, dass man stirbt, und dass vielleicht etwas von einem ewig bleibt.