Janosch stirbt mit 95 Jahren auf Teneriffa

Der berühmte Kinderbuchautor Janosch ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Vermächtnis aus Tiger, Bär und Tigerente bleibt weltweit populär.

Der weltbekannte Künstler und Autor Janosch ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Todesschlag ereignete sich auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa, wo er seit den 1980er Jahren lebte. Diese tragische Nachricht bestätigte sein Verleger Bernhard Feil gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Medienwelt trauert um einen der einflussreichsten Gestalter deutscher Kinderliteratur.

Kulturelles Vermächtnis und ikonische Figuren

Seit den 1970er Jahren begeisterte Janosch mit liebevoll illustrierten Büchern Kinder in aller Welt. Das Werk "Oh wie schön ist Panama" avancierte dabei zum absoluten Klassiker und festigte seinen Status als Kultfigur. Vor allem dank seiner charakteristischen Figuren Tiger, Bär und Tigerente wurde Janosch zu einer globalen Marke. Diese treuen Begleiter zierten nicht nur Seiten, sondern wurden erfolgreich in Lizenz vermarktet. Sie schmückten Tassen, Fahrräder, Schnuller und zahlreiche weitere Alltagsgegenstände.

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Lebensweg von Horst Eckert bis zur Rückzug

Der Künstler wurde 1931 unter dem Namen Horst Eckert geboren. Ein Großteil seiner Kindheit verbrachte er in Oberschlesien, das sich heute auf polnischem Staatsgebiet befindet. Diese frühen Jahre prägten ihn nachhaltig und schufen den Kontrast zu seinen späteren Werken. Nach dem fulminanten Erfolg seiner ersten Publikationen zog sich Janosch zurück. Er wählte Teneriffa als neuen Lebensmittelpunkt und entzog sich zunehmend der öffentlichen Aufmerksamkeit.

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Literarische Gegenentwürfe zu schwerer Zeit

Seine Kindergeschichten dienen als bewusster Gegenentwurf zu der schweren historischen Zeit, die er selbst erlebte. Lange Jahre versuchte der Autor, diese memories mit Alkohol zu verdrängen. Seine Geschichten sind lustig, anarchisch frech und oft von einer gewissen Wehmut geprägt. Die Figuren wehren sich mutig, verschmitzt und mit viel Herz gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Tillmann Prüfer schrieb im Nachwort zum Buch "Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe!", dass bei Janosch diejenigen zu Helden werden, die sonst niemand beachtet.

Werk für Erwachsene und literarische Vielfalt

Neben den Kinderbüchern gab Janosch auch in seinen Werken für Erwachsene tiefe Einblicke in seine harte Kindheit. So erschien der Roman "Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm", der persönliche Erfahrungen verarbeitet. In diesem Kontext erklärte er einmal gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass die ersten Jahre seines Lebens die totale Zerstörung seiner Person bedeuteten. Überdies verfasste er Theaterstücke und bebilderte die pikanten Geschichten des französischen Adligen Marquis de Sade. Seit 2013 kommentierte sein Alter Ego Wondrak zudem das Zeitgeschehen in Kolumnen für das Magazin der Zeit.