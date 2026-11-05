Janosch Tod: Ein Leben lang kleiner Bär und kleiner Tiger

Hildegard Krekel erinnert sich an Janosch und seine weltbekannten Figuren. Ein persönlicher Rückblick auf Freundschaft, Kinderbücher und die Tigerente.

Janosch hat eine Geschichte geschaffen, die Generationen von Kindern und Erwachsenen begleitet. Hildegard Krekel, bekannt aus der Serie Ein Herz und eine Seele, erinnerte sich an die Zeit mit dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger. Diese Figuren waren mehr als nur Charaktere in Büchern. Sie waren ein Stück Zuhause und verbunden mit großer Wärme.

Die Welt des kleinen Tigers

Hildegard Krekel sprach über den wunderbaren Kosmos, den Janosch erschaffen hat. In seinen Geschichten entdecken zwei Freunde gemeinsam die Welt. Sie erleben Abenteuer und stellen fest, dass es nirgendwo schöner ist als zu Hause. Man kann alles schaffen, solange man einander hat. Diese Botschaft war für sie als Kind sehr wichtig und prägend für ihre Sicht auf die Freundschaft.

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Geschichten über Freundschaft

Die Autorin freute sich auf jede neue Folge und jedes neue Abenteuer. Titel wie Komm, wir finden einen Schatz oder Post für den Tiger waren besondere Highlights. In der Geschichte bauen der kleine Bär und der kleine Tiger ein eigenes Nachrichtensystem auf. Sie nutzen eine Art unterirdische Rohrpost, um sich schreiben zu können. Dies geschah, wenn sie nicht zusammen sein konnten. Es ging um das Wichtige: dem anderen zu sagen, dass man an ihn denkt.

Von der Kindheit zur eigenen Familie

Später holte Hildegard Krekel die Bücher hervor, als sie selbst Kinder hatte. Sie saß nun auf der anderen Seite und las den Kindern vor. Die vertrauten Seiten und Bilder verzauberten auch sie noch immer. Ihre Mutter hatte ihrem Sohn eine Tigerente aus Holz geschenkt. Diese gelb-schwarz gestreifte Ente auf Rädern wurde durch die Wohnung gezogen. Sie war ein beliebtes Spielzeug, das von allen geliebt wurde. Irgendwann wurde sie jedoch nicht mehr gebraucht und sollte aussortiert werden.

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Eine Erinnerung an drei Generationen

Die Autorin musste jedoch einschreiten, als die Tigerente entsorgt werden sollte. Sie blieb, weil sie mehr als ein einfaches Spielzeug ist. Sie ist ein Stück ihrer Kindheit und der Kindheit ihrer Kinder. Zudem erinnert sie an die Mutter von Hildegard Krekel. Drei Generationen sind durch diese kleine Ente mit Streifen verbunden. Janosch hat eine Welt voller Wärme geschaffen, ohne kitschig zu sein. Seine Figuren brauchten wenig, um glücklich zu sein. Ein Haus am Fluss, ein Freund und ein bisschen Abenteuer reichten aus.

Nachlass und Zukunft der Figuren

Wenn ein Mensch wie Janosch stirbt, verschwindet auch ein Stück der eigenen Kindheit. Hildegard Krekel ist sich jedoch sicher: Der kleine Tiger und der kleine Bär werden weiter durch die Welt ziehen. Kinder werden mit ihnen Schätze suchen und Briefe schreiben. Sie werden von Panama träumen. Eltern werden die Bücher vorlesen, die sie selbst schon geliebt haben. Vielleicht werden sie dabei plötzlich wieder ganz klein. Dies ist die bleibende Wirkung seiner Kunst und seiner Geschichten.