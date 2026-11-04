Der Kinderbuchautor Janosch ist mit 95 Jahren auf Teneriffa gestorben. Der Bayerische Rundfunk ehrt ihn am 4. November 2026 mit einem Special.

Der deutsche Kinderbuchautor und Illustrator Janosch, bürgerlich Horst Eckert, ist am 3. November 2026 im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa gestorben. Die Insel diente ihm seit den späten 1970er-Jahren als seine Wahlheimat, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte. Mit seiner creation wie der kleine Tiger und der kleine Bär prägte er die Kindheit generationenübergreifender Leser und hinterließ ein unsterbliches kulturelles Erbe, das bis heute als Legende der deutschsprachigen Kinderliteratur gilt.

Ehrung durch den Bayerischen Rundfunk

Der Bayerische Rundfunk (BR) wird dem verstorbenen Künstler mit einer spezifischen Programmänderung gedenken und strahlt am Mittwoch, den 4. November 2026 um 23:15 Uhr ein Special aus. Die Sendung trägt den Titel Lebenslinien: Janosch - ja ist gut, nein ist gut und widmet sich dem Leben des Künstlers. Diese Entscheidung des Senders markiert eine offizielle öffentliche Würdigung eines Mannes, der sich zu Lebzeiten oft der direkten Aufmerksamkeit der Medien entzog und Interviews selten gewährt hatte.

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Dokumentation über schwierige Kindheit

Die Dokumentation folgt Horst Eckert während eines filmischen Begleitprojekts, das ihn an wichtige Orte seines Lebens zurückführt. In der Sendung erzählt der Autor von seiner komplexen Vergangenheit, darunter seiner schwierigen Kindheit in Zabrze, das heute zu Polen gehört, und den Belastungen durch einen alkoholabhängigen Vater. Diese persönlichen Einblicke bieten einen seltenen Blick hinter die Kulissen der warmherzigen und verspielten Welt, die er für Kinder erschaffen hat, und zeigen die Wurzeln seiner späteren künstlerischen Identität auf.

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Durchbruch mit Oh wie schön ist Panama

Die internationale Karriere des aus Schlesien stammenden Künstlers erhielt 1978 mit der Veröffentlichung des Klassikers Oh, wie schön ist Panama einen entscheidenden Schub. Dieser Erfolg bewegte ihn dazu, sein bisheriges Leben grundlegend zu ändern und nach Teneriffa zu ziehen. Bislang hatten seine über 150 Bücher zwar bereits in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden, doch der große Durchbruch festigte seinen Status als Ikone, die sich trotz ihres weltweiten Bekanntheitsgrades stets zurückhaltend in der Öffentlichkeit zeigte.

Kulturelles Vermächtnis und Tigerenten Club

Die Geschichten von Janosch behalten ihre immense Bedeutung für zahlreiche Generationen bei und haben ihren festen Platz in der deutschen TV-Landschaft gefunden. Seine Werke sind fest im Format Tigerenten Club verankert, das auf der Grundlage seiner Geschichten aufgebaut ist und somit seine Charaktere weiterhin lebendig hält. Auch wenn Horst Eckert nicht mehr unter uns ist, werden seine Figuren durch diese mediale Präsenz auch in Zukunft Kindern und Erwachsenen Wärme und Freude bereiten, solange das Programm besteht.