Die Verkäufe neuer Elektroautos stiegen in der EU im Zeitraum Januar bis Oktober 2026 auf 2.211.071. Der Marktanteil betrug damit 23,4 %.

Der EU-Neuwagenmarkt hat seinen Wachstumskurs in den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 fortgesetzt, berichtet der europäische Autoverband ACEA. Von Januar bis Oktober stieg die Zahl der Neuzulassungen um 5,4 Prozent.

Elektrifizierte Antriebe trugen insbesondere auf den großen europäischen Märkten zum Wachstum bei, unterstützt durch Maßnahmen zur Nachfrageförderung und ein breiteres Modellangebot. Hybridautos blieben mit einem Marktanteil von 36 Prozent die bevorzugte Antriebsart der EU-Verbraucher. Elektroautos steigerten ihren Anteil gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 16,4 auf 23,4 Prozent und belegten damit den zweiten Platz. Der gemeinsame Marktanteil von Benzinern und Dieselfahrzeugen sank dagegen von 36,5 auf 27,7 Prozent.in der EU zugelassen.

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Besonders hohe Zuwächse verzeichneten Frankreich mit 79,4 Prozent, Deutschland mit 60,7 Prozent und Dänemark mit 41 Prozent. In Belgien fiel das Wachstum mit 16,7 Prozent moderater aus. Unter dem Strich ergab sich ein Marktanteil von 23,4 Prozent.nahmen zu und erreichten in den ersten zehn Monaten 961.959 Fahrzeuge. Besonders deutlich stiegen die Zulassungszahlen in Italien mit 73,1 Prozent, gefolgt von Spanien mit 32,3 Prozent und Deutschland mit 11 Prozent.

Der EU-Marktanteil der Antriebsart Plug-in-Hybrid erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 9,2 auf 10,2 Prozent.belief sich die Zahl der Neuzulassungen auf 3.407.062 Fahrzeuge, was zu einem Marktanteil von 36 Prozent führte. Italien verzeichnete einen Anstieg um 20 Prozent, während die Zulassungen in Spanien um 18,7 Prozent zunahmen.

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In Deutschland betrug das Wachstum 3,9 Prozent, in Frankreich blieben die Zahlen mit einem Minus von 0,1 Prozent weitgehend stabil.gingen EU-weit um 20,1 Prozent zurück, wobei Frankreich mit einem Minus von 36,9 Prozent unter den vier großen EU-Märkten den stärksten Rückgang verzeichnete. Auch Deutschland , Spanien und Italien meldeten zweistellige Rückgänge. Mit insgesamt 1.962.607 neu zugelassenen Fahrzeugen sank der Marktanteil von Benzinern gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 27,4 auf 20,8 Prozent.

Die Zahl der Zulassungen vonging unterdessen um 20,6 Prozent zurück. Ihr Anteil am EU-Neuwagenmarkt verringerte sich von 9,2 auf 6,9 Prozent. Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen..

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