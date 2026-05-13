Japan Airlines testet humanoide Roboter für Gepäck- und Frachtabfertigung

Japan Airlines und die GMO AI & Robotics Corporation planen ein Pilotprojekt mit humanoiden Robotern, um die Gepäck- und Frachtabfertigung zu automatisieren. Die Roboter sollen Gepäck und Fracht bewegen, schwere Gegenstände transportieren und sogar Flugzeugkabinen reinigen.

Ein japanisches Flughäfen könnten bald Roboter die Koffer wuchten und Kabinen schrubben. Denn die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) will genau das ausprobieren. Gemeinsam mit der GMO AI & Robotics Corporation (kurz GMO AIR) hat sie ein Pilotprojekt mit humanoiden Robotern gestartet, wie es in einer Mitteilung heißt.

Getestet wird am internationalen Flughafen Tokio-Haneda. Bislang läuft in der Bodenabfertigung vieles per Hand. Menschen reinigen Flugzeuge nach der Landung. Menschen verladen Gepäck und Fracht.

Doch genau diese Aufgaben sollen nun Maschinen übernehmen, wieDie humanoiden Roboter – also Roboter in Menschengestalt – sollen Gepäck und Fracht bewegen, schwere Gegenstände transportieren und sogar Flugzeugkabinen reinigen. Sie übernehmen damit Arbeiten des Bodenpersonals, die bisher von Menschen erledigt werden. Die Maschinen sehen dabei erstaunlich menschlich aus. Zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf, ein Körper.

Laut Japan Airlines verfügen sie sogar „über eine mit Menschen vergleichbare Bewegungsfreiheit und Anpassungsfähigkeit“





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