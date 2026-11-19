Die japanische Inflation liegt im Oktober stabil über dem Zielwert der Bank of Japan. Die Preise für frische Lebensmittel und Energie treiben die Teuerung an. Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung im Dezember steigen.

Die Verbraucherpreisinflation in Japan ist im Oktober erneut gestiegen. Haupttreiber waren kräftig angezogene Preise für frische Lebensmittel. Dies zeigt, dass der Preisdruck im Land anhaltend hoch bleibt und sich die Teuerung weiterhin über dem angestrebten Zielwert bewegt.

Teuerungsdaten über dem Zielwert der Notenbank

Die Kerninflation, die volatile Preise für frische Lebensmittel und Energie ausklammert, verhielt sich im Oktober unterschiedlich zu den Gesamtdaten. Während die Gesamtinflation die Markterwartungen leicht verfehlte, verharrte sie dennoch weiterhin über dem Zielwert der Bank of Japan. Die Kerninflation legte im Jahresvergleich um 2,2 % zu. Dieser Wert lag knapp unter den Schätzungen von 2,3 %, stieg jedoch im Vergleich zum Vormonatswert von 2,1 % an. Eine noch engere Kernrate, die sowohl Energie- als auch frische Nahrungsmittelpreise ausschließt, stieg im Oktober ebenfalls um 2,2 %. Sie schwächte sich damit leicht nach 2,4 % im Vormonat ab. Dieser spezifische Indikator wird von der BOJ als Hauptmaßstab für den zugrunde liegenden Preisdruck besonders aufmerksam verfolgt.

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Kostensteigerungen bei Lebensmitteln und Energie

Vor allem die Preise für frische Lebensmittel zogen im Oktober sprunghaft an und trieben die Gesamtinflation nach oben. Auch die Energiepreise legten trotz staatlicher Subventionen auf Treibstoffe und Strom- sowie Gastarife wieder zu. Die am Freitag vorgelegten Daten des Statistikamts verdeutlichen, dass sich die Teuerung weiterhin komfortabel über dem 2-%-Ziel der BOJ hält. Diese Datenlage bestärkt die Erwartungen an den Märkten, dass die Notenbank auf ihrer anstehenden Dezembersitzung die Leitzinsen weiter anheben könnte. Auf ihrer Tagung im Oktober hatte die BOJ den Kampf gegen die Deflation faktisch für gewonnen erklärt und betont, dass man nun von einer Inflation um oder über dem 2-%-Ziel ausgehe.

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Einfluss externer Faktoren und Subventionspolitik

Die japanische Inflation hat in diesem Jahr kontinuierlich angezogen. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem von gestiegenen Treibstoff- und Rohstoffkosten, die infolge des Nahostkonflikts entstanden sind. Zwar brachte Tokio Subventionen für Kraftstoffe und Nebenkosten auf den Weg, um die Folgen für die Verbraucher abzufedern. Doch die Kosten für Unternehmen haben sich drastisch erhöht und dürften weitgehend an die Endkunden weitergegeben worden sein. Diese Weitergabe der Kostenlast unterstreicht die strukturelle Natur der aktuellen Preisentwicklung im Land.

Perspektiven für die geldpolitische Wende

Die anhaltend hohe Inflation stellt die Bank of Japan vor die Herausforderung, ihre geldpolitische Strategie konsequent fortzuführen. Marktteilnehmer beobachten die kommenden Sitzungen genau, da eine weitere Zinsanhebung die Kosten für Kreditnehmer erhöhen und die Konjunktur dämpfen könnte. Gleichzeitig signalisiert die Datenlage, dass das Ziel der Preisstabilität erreicht ist. Die Entscheidung im Dezember wird daher als wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung der japanischen Wirtschaft gelten. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank ihre strikte Haltung beibehalten wird, solange der Preisdruck nicht signifikant nachlässt.