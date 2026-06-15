Japaner Rang Elfthalt Unentschieden - Taktiktafeln mit Zahlen und Codes?

Japaner Rangelfehlspieler Daichi Kamada (29) rang Japan der Elfthalt ein Unentschieden ab. In der Schlussphase der richtungsweisenden Partie in Gruppe F rangen Taktiktafeln mit Zahlen und Codes in den Fokus. Fans vermuten taktische Anweisungen mittels Codes hinter den Zahlen und Ziffern.

Daichi Kamada (29) rang Japan der Elfthalt ein Unentschieden ab. In den Fokus rangen in der Schlussphase vor allem der Mann an der Seitenlinie. Immer wieder hielt Japans Cheftrainer Hajime Moriyasu (57) Taktiktafeln in die Höhe, auf die zuvor mit einem Marker Zahlen gemalt worden waren.

Erst in der 89. Spielminute glich Kamada fr Japan aus. Entsprechend hektisch gestaltete sich also die Schlussphase der richtungsweisenden Partie in Gruppe F - auch an der Seitenlinie. Im Jogging-Tempo eilte Moriyasus Assistent immer wieder zum Nationaltrainer und reichte ihm neu beschriftete Taktiktafeln zur Hand.

Auf den Whiteboards war dabei nichts Geschriebenes, sondern es waren meist Zahlen zu lesen. Einmal zeichnete der Assistent sogar einen Block unmittelbar vor dem Strafraum auf. Fans vermuten hinter der Zeichnung und den Ziffern nun taktische Anweisungen mittels Codes. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Kurios wurde es dann, als Moriyasu bei all den Zahlen sogar selbst den Überblick zu verlieren schien. Im Internet kursieren Videos einer hektischen Szene an der Seitenlinie. Moriyasus Assistent reichte dem Cheftrainer eine Tafel mit einer aufgemalten Ziffer 2. Doch der Cheftrainer hielt die Nummer 3 auf der Rückseite in Richtung seiner Spieler.

Als der Assistent das sah, nahm er Moriyasu die Tafel wieder ab und zeigte selbst noch einmal die 2, wohl um den vermeintlichen Irrtum aufzuklären. Ob falsche Anweisung oder nicht - Japan rettete das Unentschieden und setzte damit ein erstes Ausrufezeichen gegen eine groe FuhrerNation. In Gruppe F treffen die Blue Samurai in den verbleibenden beiden Partien auf Tunesien und Schweden





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