Japanese Beach Volleyball Association Bans Photos of Athletes to Prevent Unprofessional Behavior

The Japanese Beach Volleyball Association (JVA) has announced a ban on spectators taking photos of athletes during the Tonarino Round of the Japan Beach Volleyball Tour 2026. The decision was made due to repeated instances of inappropriate photography by spectators, as observed during the Hekinan Round.

Knallharter Vorstoß des japanischen Beachvolleyball-Verbands JVA . Während der Tonarino-Runde (Finalrunde der Japan Beach Volleyball Tour 2026) dürfen Zuschauer keine Fotos der Sportler machen. Das gab der Verband jetzt bekannt.

In einer Mitteilung, aus der die Agentur AFP zitiert, heißt es über den Grund des Verbots: "Trotz unserer wiederholten Hinweise und Erinnerungen bezüglich der Regeln und der Etikette beim Fotografieren haben wir bei der Hekinan-Runde beobachtet, wie einige Zuschauer böswillig fotografierten.

". Und weiter: "Wir nehmen die Tatsache, dass sich die Situation mit unangemessenen Fotografien trotz wiederholter Warnungen nicht verbessert hat, sehr ernst.

". Bis 2012 mussten Beachvolleyballerinnen noch Bikinis tragen, deren Hosenseiten maximal sieben Zentimeter breit sein durften. Nachdem die Regel gekippt wurde, dürfen Spielerinnen auch kurze Hosen tragen. Die knappe Kleidung scheint dennoch weiter vereinzelt Fans zu animieren, unangemessene Blicke zu werfen oder anstößige Fotos während der Partien zu machen.

Auch zuletzt in Hekinan sei das laut Verband passiert. An diesem Wochenende verbietet der japanische Verband deshalb neben Kameras auch Ferngläser, Operngläser, Datenbrillen und ähnliche Geräte. In der Erklärung heißt es: "Wir entschuldigen uns aufrichtig bei allen, die sich darauf gefreut hatten, zuzusehen und Fotos zu machen, aber unsere oberste Priorität ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der sich die teilnehmenden Athleten in Ruhe auf ihre Leistung konzentrieren können.

". Die französische Beachvolleyballerin Lézana Placette (28) erklärte während der Olympischen Spiele 2024 in Paris über sich und ihre Teamkollegin Alexia Richard (30): "Das sind nicht einfach zwei Mädels im Bikini, zu deren Spielen man kommt und denen man dann auf den Hintern schaut!

". Und Richard: "Ja, zwei hübsche Mädels, aber sie können auch Shorts tragen und gute Leistungen auf dem Platz bringen - und darauf sollte der Fokus liegen.

". Bei dem Event vor zwei Jahren trug das Duo kurze Hosen statt Bikinis





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Beach Volleyball JVA Spectators Photography Unprofessional Behavior

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