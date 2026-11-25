Jared Kushner äußert sich im Podcast zu Putins Strategie, kritisiert europäische Energieimporte und skizziert seine Ansichten zur Ukraine-Friedensordnung und Sicherheitsgarantien.

Im Podcast 'MD meets' von Axel-Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner hat Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, weitreichende Kommentare zur aktuellen geopolitischen Lage abgegeben. Kushner betonte dabei die historische Bedeutung von Wladimir Putin und charakterisierte den russischen Präsidenten als einen großen Meister der Politik. Diese Aussagen wurden am Mittwoch vorab verbreitet und lösen erneut eine intensive Diskussion über die US-amerikanische Positionierung im Konflikt um die Ukraine aus. Der Unternehmer und Diplomat wollte mit seinen Ausführungen ein differenziertes Bild der diplomatischen Mechanismen zeichnen, die hinter den Kulissen der Verhandlungen wirken.

Putins Zurückhaltung und Atomwaffen-Zusage

Kushner führte aus, dass Putin bislang bemerkenswerte Zurückhaltung an den Tag gelegt habe. Ein zentrales Argument für diese Einschätzung ist die Zusicherung des russischen Präsidenten, keine Atomwaffen einzusetzen. Kushner bewertete diese Erklärung als von enormer Bedeutung für die globale Sicherheit. Er betonte zudem, dass man sich von Putin versichert habe, dass er diese Drohung auch nicht aktiv verfolgen wolle. Trotz dieser Einschätzung warnte er davor, die Lage zu unterschätzen. Er wies darauf hin, dass nur wenig nötig sei, damit der Konflikt in der Ukraine massiv eskaliere. Die Gefahr einer unkontrollierten Zuspitzung bleibt somit ein zentraler Bestandteil seiner strategischen Einschätzung der aktuellen Lage.

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Stellvertreterkrieg und europäische Verantwortung

Bezüglich der Natur des Konflikts bezeichnete Kushner den Krieg in der Ukraine als einen Stellvertreterkrieg. In diesem Szenario finanziere und bewaffne Europa die Ukraine im Kampf gegen Russland. Kushner hob hervor, dass die europäische Seite dabei eine tragende Rolle einnimmt. Er kritisierte jedoch scharf die energetische Abhängigkeit des Kontinents von russischen Ressourcen. Europa habe während des Krieges Energie im Wert von mehr als 250 Milliarden Dollar aus Russland gekauft. Kushner verglich diese Summen direkt mit den Hilfen für Kiew und war der Ansicht, dass Europa Russland im Krieg insgesamt mehr Geld gezahlt habe, als es der Ukraine gegeben hat. Diese Aussage unterstreicht seine Kritik an der wirtschaftlichen Strategie der europäischen Partner.

Sicherheitsgarantien und Nato-Artikel 5

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Aussage betraf die zukünftige Sicherheitsarchitektur in Europa. Kushner bezeichnete die Formulierung in Artikel 5 des Nato-Vertrags als den Goldstandard für kollektive Verteidigung. Dennoch äußerte er die Überzeugung, dass eine entsprechende Sicherheitsgarantie von anderen Staaten, ohne selbst Mitglied der Nato zu sein, einen erheblichen Fortschritt darstellen würde. Er glaubt, dass die Ukraine in diesem Punkt noch konkretere Zusagen benötigt, um ihre langfristige Souveränität zu sichern. Diese diplomatischen Anforderungen stehen im Zentrum der aktuellen Verhandlungsbemühungen, um eine stabile Nachkriegsordnung zu etablieren. Die USA und ihre Verbündeten sind gefordert, konkrete Antworten auf diese sicherheitspolitischen Fragen zu finden.

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Friedensverhandlungen und Grenzfragen

Die Aussichten auf eine friedliche Lösung bleiben komplex, wie Kushner bei der Beschreibung seiner eigenen Gespräche deutlich machte. Er und der US-Unterhändler Steve Witkoff hätten nach vielen, vielen Stunden mit dem russischen Präsidenten den Eindruck gewonnen, dass direkte Gebietsabtretungen der Ukraine zunächst nicht im Vordergrund stehen sollten. Kushner plant daher, zuerst über die allgemeine Nachkriegsordnung zu verhandeln, bevor mögliche Grenzverschiebungen diskutiert werden. Er ist optimistisch, dass sich ein Weg finden lässt, wie beide Seiten nach dem Krieg aus sicherheitspolitischer Sicht besser dastehen können. Diese Strategie soll helfen, Blockaden in den Gesprächen zu überwinden, die oft durch territoriale Forderungen verursacht werden.

Mediation und Rolle der Ukraine

Den Vorwurf, Donald Trump übe mehr Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus als auf Putin, wies Kushner entschieden zurück. Er betonte, dass die Aufgabe der US-amerikanischen Seite darin bestehe, als neutrale Vermittler aufzutreten. Tatsächlich würden die USA die Ukrainer sogar stärker unterstützen, indem sie ihnen Geheimdienstinformationen zur Verfügung stellen. Die Vereinigten Staaten seien in diesem Krieg das größte Geldgebernations gewesen. Kushner lobte zudem die europäischen Unterhändler. Er beschrieb sie als eine ziemlich gute Gruppe, die sehr gut zusammenarbeite. Diese positive Bewertung der europäischen Diplomatie steht im Kontrast zu seiner scharfen Kritik an deren Energiepolitik. Die Zukunft des Friedensprozesses hängt nun davon ab, wie diese unterschiedlichen Interessen und Positionen协调iert werden können.