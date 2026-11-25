Jared Kushner spricht über Verhandlungen mit Putin und Kiew. Er sieht Hürden im Ukrainekrieg und betont die Rolle der NATO als Verteidigungsbündnis.

Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, führt im Auftrag des amerikanischen Staatschefs direkte Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg. Der erfolgreiche Geschäftsmann trifft dabei persönlich auf den russischen Diktator Wladimir Putin, den ukrainischen Präsidenten Andrij Selenskyj sowie Vertreter der europäischen Union. Ziel dieser diplomatischen Initiative ist es, den größten militärischen Konflikt auf dem europäischen Kontinent seit dem Jahr 1945 zu beenden und eine nachhaltige politische Lösung zu etablieren.

Kushner erklärt Verzögerungen durch ukrainische Angriffe

Kushner macht für die derzeitigen Schwierigkeiten in den Gesprächen nicht den Kreml verantwortlich, sondern verweist auf ein spezifisches Ereignis in der Ukraine. Der US-amerikanische Diplomat erklärt, dass er vor etwa einem Jahr zur Mitarbeit an einem Friedensplan gebeten wurde. Erste Fortschritte wurden Ende November erzielt, woraufhin die Verhandlungen aufgenommen wurden. Ein entscheidender Rückschlag trat jedoch Ende Dezember ein, als ukrainische Streitkräfte angeblich ein Anwesen in der Residenz Putins ins Visier genommen haben sollen. Kushner ist der Überzeugung, dass dieser Angriff den russischen Präsidenten verunsichert und die Gespräche wieder zurückgeworfen hat. Die ukrainische Regierung widersprach dieser Darstellung kategorisch und bezeichnete die Behauptung als typische russische Propagandalüge. Auch US-Geheimdienststellen kamen nach eigenen Einschätzungen zu dem Ergebnis, dass die Ukraine die Residenz des russischen Staubschefs nicht angegriffen hat.

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Feststecken in der Territorialfrage und Nachkriegsordnung

Laut Kushner stehen die Verhandlungsparteien im Moment in der Frage der territorialen Integrität fest. Er und sein Kollege Steve Witkoff hätten diesen Eindruck nach zahlreichen Stunden intensiver Gespräche mit Präsident Putin gewonnen. Um diese Sackgasse zu umgehen, schlägt Kushner vor, die Regeln für die Nachkriegszeit bereits vor einer möglichen Diskussion über Gebietsabtretungen auszuhandeln. Seine Hoffnung ist es, einen Weg zu finden, wie beide Konfliktparteien aus sicherheitspolitischer Sicht nach einem potenziellen Krieg besser dastehen können. Kushner verweist darauf, dass die europäische Geschichte zeige, dass man auch nach einem großen Konflikt eine friedliche Lösung finden kann. Diese strategische Herangehensweise zielt darauf ab, langfristige Stabilität zu sichern, anstatt sich nur auf aktuelle Grenzverläufe zu konzentrieren.

NATO-Beistand als Obergrenze für Sicherheitsgarantien

Ein weiterer zentraler Konfliktpunkt betrifft die geforderten Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Kushner warf Kiew vor, Ansprüche zu stellen, die über die bestehenden Beistandsklauseln der NATO hinausgehen. Die Formulierung in Artikel 5 des NATO-Vertrags gelte als der Goldstandard für kollektive Sicherheit. Wenn ein Nicht-NATO-Mitglied solche Garantien von anderen Staaten erhält, wäre dies ein erheblicher Fortschritt. Kushner ist jedoch der Ansicht, dass die Ukraine in diesem Punkt noch konkretere Zusagen erwartet, die von den US-Vertretern nicht geleistet werden können. Man werde keine präziseren Zusagen geben können, als sie bereits innerhalb der NATO gelten und sich die Mitgliedstaaten gegenseitig geben. Dies stellt eine klare rote Linie in den aktuellen Friedensverhandlungen dar.

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Putins Aussagen zu Atomwaffen und strategischer Natur

Wladimir Putin hat Kushner laut eigener Aussage versichert, dass er keinen Einsatz von Atomwaffen plant. Der US-Diplomat betonte die enorme Bedeutung dieser Zusage. Gleichzeitig erklärte Putin, er habe nur wenig Vertrauen darauf, dass eine Nachkriegsregelung einen weiteren Krieg verhindern kann. Kushner gibt zu, dass Putin im Kriegsverlauf bislang Zurückhaltung gezeigt hat, was er als das Versprechen interpretiert, keine nuklearen Waffen einzusetzen. Bei den Vorbereitungen auf die Gespräche mit dem Ex-KGB-Agenten Putin stützt sich Kushner auf Informationen von Geheimdienstlern, Diplomaten und Militärs. Zudem stehe er in ständigem Kontakt mit den Beratern des russischen Präsidenten. Er beschreibt Putin als einen sehr gut organisierten Gesprächspartner, der als Großmeister der Politik gilt und als historische Persönlichkeit zu betrachten ist. Während der Meetings mache sich Putin viele Notizen und äußere sich anschließend sehr präzise.

Ukrainer unter Druck oder strategische Unterstützung?

Die Frage, warum Donald Trump stets Druck auf Andrij Selenskyj ausübt, aber nicht auf Wladimir Putin, wird kontrovers diskutiert. Mathias Döpfner erinnerte an Eskalationen im Weißen Haus, Kritik an der europäischen Unterstützung für die Ukraine sowie Forderungen Trumps nach einem Regierungswechsel in Kiew. Kushner sieht die Situation anders und bestreitet, die Ukrainer unter Druck gesetzt zu haben. Stattdessen bezeichnet er die USA als Vermittler und betont, dass sie die Ukraine sogar unterstützen. Die Vereinigten Staaten seien der größte Geldgeber im Krieg gewesen und stellten Geheimdienstinformationen zur Verfügung. Trumps Haltung sei von Unterstützung geprägt gewesen. Das angesprochene Gespräch im Weißen Haus habe vor fast 18 Monaten stattgefunden und spiegelt nicht die aktuelle diplomatische Strategie wider. Kushner argumentiert, dass es wichtig sei, falsche Vorstellungen über die NATO als rein defensives Bündnis bei den Russen auszuräumen, um einen Dialog zwischen Europa und Russland aufzubauen.