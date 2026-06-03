Jared Leto: Versteckt oder ausgeklammert in 'Masters of the Universe'?

Jared Leto, einer der größten Stars in 'Masters of the Universe', ist auffällig abwesend. Fans fragen sich, ob er absichtlich versteckt wird oder ob seine Vergangenheit als Kassenflop-Verursacher der Grund ist. Leto hat in den letzten Jahren mehrere Filme mitgespielt, die an den Kinokassen gescheitert sind. In 'Masters of the Universe' spielt er Skeletor, den Erzfeind von He-Man. Der Film startet in Deutschland am 18. August.

Jared Leto , einer der größten Stars in 'Masters of the Universe', ist auffällig abwesend. Der Schauspieler ist nirgends zu sehen und auch nicht am Marketing des Films beteiligt.

Fans fragen sich, ob er absichtlich versteckt wird oder ob seine Vergangenheit als Kassenflop-Verursacher der Grund ist. Leto hat in den letzten Jahren mehrere Filme mitgespielt, die an den Kinokassen gescheitert sind. In 'Masters of the Universe' spielt er Skeletor, den Erzfeind von He-Man. Der Film startet in Deutschland am 18. August





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