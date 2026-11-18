Jared Padalecki kehrt nach Supernatural und Walker mit dem Netflix-Film Guarding Stars zurück. Ein Blick auf seine 25-jährige Karriere von der ersten Rolle bis zum aktuellen Projekt.

Jared Padalecki erobert aktuell als Hauptdarsteller in dem Weihnachtsfilm Guarding Stars die Netflix -Bibliothek. Der 42-jährige Schauspieler, der globalen Ruhm mit der Rolle des Sam Winchester in der Mystery-Serie Supernatural erlangte, präsentiert sich in seinem neuen Projekt in einer völlig anderen Lichtshow. Die Premiere des Films markiert den Höhepunkt einer Karriere, die bereits vor fast zwei Jahrzehnten ihren Anfang nahm und seitdem kontinuierlich von einer großen Rolle zur nächsten führte.

Frühe Karriere und der große Durchbruch

Die Wurzeln von Jared Padaleckis Erfolg liegen weit vor seiner Zeit in Supernatural. Geboren am 19. Juli 1982 in San Antonio im US-Bundesstaat Texas, zeigte sich sein Talent bereits früh. Mit zwölf Jahren beschloss er, Schauspieler zu werden und belegte entsprechenden Unterricht. Seine ersten professionellen Schritte unternahm er im Jahr 1999, nachdem er den Wettbewerb Claim to Fame gewonnen hatte. Dies ermöglichte ihm die Teilnahme an den Teen Choice Awards und führte noch im selben Jahr zu seiner ersten Schauspielrolle im Sportdrama A Little Inside.

Also read Netflix bestellt Virgin River Staffel 9: Neuer Rekord für Streaming-Drama

Der echte kommerzielle und kreative Durchbruch gelang ihm jedoch mit der Rolle des Dean Forester in der Fernsehserie Gilmore Girls. Von 2000 bis 2005 verkörperte Padalecki den Charakter in insgesamt 63 Episoden. In der Dramedy-Serie ist Dean Forester der erste feste Freund der Protagonistin Rory Gilmore, gespielt von Alexis Bledel. Diese Rolle etablierte ihn als festes Gesicht im amerikanischen Fernsehen und schuf eine Basis für die folgenden Jahre in Hollywood.

Die Ära Supernatural und Sam Winchester

Die mit Abstand bedeutendste Rolle seiner bisherigen Karriere übernahm Jared Padalecki in der Mystery-Serie Supernatural. Als Sam Winchester, einer der Brüder Winchester, führte er über 15 Jahre lang ein Leben als Monsterjäger. Die Serie lief weltweit im Fernsehen und erlangte Kultstatus. Insgesamt brachte die Produktion auf 327 Folgen, in denen Padalecki in jeder einzelnen Episode mitwirkte. Die Langlebigkeit und der immense Erfolg der Serie prägten die Identität des Schauspielers für das globale Publikum maßgeblich.

Advertisement

Neben der Serienarbeit übernahm er in den frühen Jahren auch Aufgaben im Kino. Im Film Ein verrückter Tag in New York (Originaltitel: New York Minute) schlüpfte er in die Rolle von Trey Lipton. Als Sohn einer Senatorin begibt er sich gemeinsam mit den Zwillingsschwestern Jane (Ashley Olsen) und Roxy (Mary-Kate Olsen) auf eine chaotische Mission durch New York City. Diese Projekte zeigten bereits vor der Supernatural-Ära seine Vielseitigkeit zwischen Komödie und Drama.

Neue Serienrolle und Karrierepause

Nach dem Ende von Supernatural blieb Jared Padalecki nicht untätig und übernahm direkt die Hauptrolle in Walker. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Reboot der Erfolgsserie Walker, Texas Ranger aus den 1990er Jahren. In der neuen Serie spielt er Cordell Walker, einen Texas Ranger, der nach einem Undercover-Einsatz in seine Heimat zurückkehrt. Dort versucht er, sich mit seinen entfremdeten Kindern zu versöhnen und den mysteriösen Tod seiner Ehefrau aufzuklären.

Die Arbeit an Walker endete mit dem Finale der Serie. Anschließend sah man Padalecki noch in drei Episoden der Serie Fire Country. Danach folgten zwei Jahre Pause von der aktiven Schauspielerei. Diese lange Unterbrechung der öffentlichen Präsenz weckte bei Fans und Beobachtern die Frage nach seinen nächsten Schritten. Die Karrierepause diente vermutlich der Regeneration und der sorgfältigen Auswahl des nächsten Projekts.

Return mit Guarding Stars auf Netflix

Jetzt, ein Jahr später, meldet sich Jared Padalecki mit einem neuen Filmprojekt zurück, das ihn von der düsteren Supernatural-Ästhetik entfernt. Im Film Guarding Stars übernimmt er die Rolle des Actionstars Jack. Das Plot dreht sich um eine künstlich vorgetäuschte Beziehung zu seiner Leibwächterin Hannah, gespielt von Leighton Meester. Der Film positioniert sich im Genre des Weihnachtsromantiks und bietet dem Publikum eine andere Facette des Schauspielers.

Advertisement

Die Veröffentlichung von Guarding Stars auf Netflix zeigt, dass Padalecki weiterhin eine starke Anziehungskraft auf Streaming-Plattformen ausübt. Seine Karriere hat sich von der Teen-ID in Gilmore Girls über den Actionhelden in Supernatural bis zum gefeierten Serienstar in Walker entwickelt. Mit der neuen Rolle des Jack beweist er, dass er auch nach 25 Jahren im Geschäft weiterhin erfolgreich internationale Publikumsschichten erreicht und seine filmische Präsenz kontinuierlich erneuert.