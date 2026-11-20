Jared Padalecki blickt auf 42 Jahre zurück. Von Gilmore Girls über Supernatural bis zu Walker. Jetzt erobert der Schauspieler Netflix mit Guarding Stars.

Der US-amerikanische Schauspieler Jared Padalecki hat mit demweihnachtlichen Netflix -Blockbuster Guarding Stars erneut das Publikum in seinen Bann gezogen. In der Hauptrolle als der von Bedrohungen umgebene Actionstar Jack überzeugt der gebürtige Texaner mit Charisma und physischer Präsenz. Die aktuelle Produktion markiert einen weiteren bedeutenden Höhepunkt in der langjährigen Karriere des Actors, der bereits seit den späten neunziger Jahren die Unterhaltungsindustrie prägt.

Frühe Karriere in San Antonio und Gilmore Girls

Jared Tristan Padalecki wurde am 19. Juli 1982 in San Antonio im Bundesstaat Texas geboren. Schon mit zwölf Jahren entwickelte er den klaren Wunsch, Schauspieler zu werden und belegte entsprechende Kurse. Ein entscheidender Karriereschub erfolgte 1999, als er den Wettbewerb Claim to Fame gewann. Dies ermöglichte ihm die Teilnahme an der Preisverleihung der Teen Choice Awards und kurz darauf seine erste Filmrolle im Sport-Drama A Little Inside. Der internationale Durchbruch folgte zwei Jahre später in der Dramedy-Serie Gilmore Girls. Dort mimte er von 2000 bis 2005 über 63 Episoden hinweg den Dean Forester, den ersten festen Freund der Protagonistin Rory Gilmore, dargestellt von Alexis Bledel.

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Der weltweite Erfolg von Supernatural und Walker

Die mit Abstand bekannteste Rolle seiner Laufbahn übernahm Padalecki als Sam Winchester in der Mystery-Serie Supernatural. Die Show lief insgesamt 15 Jahre lang weltweit erfolgreich im Fernsehen und brachte es auf 327 Folgen, in denen er durchgehend zu sehen war. Nach dem Ende von Supernatural übernahm er die Titelfigur im Reboot Walker der 90er-Hit-Serie Walker, Texas Ranger. Dort spielt er den Texas Ranger Cordell Walker, der nach einem Undercover-Einsatz in seine Heimat zurückkehrt, um seine entfremdeten Kinder zu betreuen und die mysteriösen Umstände des Todes seiner Ehefrau aufzuklären.

Nach Walker und Auftritte in Fire Country

Nach dem Finale der Serie Walker war Padalecki noch in drei Episoden der Sendung Fire Country zu sehen, bevor er eine zwei Jahre dauernde Pause von der Schauspielerei einlegte. Diese zeitliche Lücke in seiner öffentlichen Präsenz wurde nun mit der Ankündigung neuer Projekte beendet. Die Pause diente vermutlich der Vorbereitung auf die verschiedenen Verpflichtungen, die er aktuell bewältigt. Seine Rückkehr ins Rampenlicht erfolgt nun parallel zu verschiedenen Projekten, die seine Vielseitigkeit unterstreichen.

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Neue Rolle als geschützter Star in Guarding Stars

In der kommenden Netflix-Produktion Guarding Stars schlüpft er in die Rolle des Actionstars Jack. Die Handlung dreht sich um seine Beziehung zur Leibwächterin Hannah, gespielt von Leighton Meester, die sie auf Zeit als Täuschung vortäuschen. Der Film spielt vor dem Hintergrund, dass Jack von einem Stalker verfolgt wird. Die Premiere ist für Ende des laufenden Jahres geplant, was die Serie in den Fokus des Weihnachtskinos rückt.

Ein Rückblick auf 42 Jahre Schauspielerei

Jared Padalecki blickt nun auf eine Karriere von über zwei Jahrzehnten zurück. Von seiner ersten Rolle in New York Minute, wo er den Sohn einer Senatorin verkörperte, bis hin zu seinen aktuellen Erfolgen auf Streaming-Plattformen, hat er sich als stabiler Wert im Entertainment-Business etabliert. Seine Fähigkeit, sowohl in düsteren Mystery-Reihen als auch in leichten Weihnachtsfilmen zu überzeugen, macht ihn zu einer der gefragtesten Persönlichkeiten im Hollywood-Allzeit.