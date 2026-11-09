Jarell Quansah beeindruckt Bayer Leverkusen in Derbysieg

Der englische Abwehrspieler Jarell Quansah zeigt starke Leistungen gegen Köln. Er überzeugte Trainer Carles Martinez und Kapitän Edmond Tapsoba mit seiner Defensive und Technik.

Der englische Verteidiger Jarell Quansah hat mit einer dominanten Leistung beim Derby -Sieg seines Vereins in Köln für großes Aufsehen gesorgt. Das Spiel endete mit einem 2:1-Erfolg, wobei Quansah insbesondere gegen den Kölner Star Said El Mala glänzte. Der 23-jährige Abwehrspieler beherrschte sein direktes Duell gegen den Gegenspieler nahezu vollständig und erhielt dafür viel Lob von seinen Teamkollegen.

Quansah besiegt El Mala klar im Duell

Quansah erteilte Said El Mala, der gerade einmal 20 Jahre alt ist, eine regelrechte Lehrstunde in der Abwehr. Bis zur Toreinschiebung El Malas in der 92. Minute hielt Quansah seinen Gegenspieler vollständig unter Kontrolle. In den fünf direkten Zweikämpfen der beiden gewann der Engländer sogar vier mit deutlicher Überlegenheit. Dabei beging er so gut wie kein einziges Foul, was seine technische Klasse und taktische Disziplin unterstreicht.

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Bayer-Kapitän Edmond Tapsoba, der mit 27 Jahren nahezu jedes Spiel neben Quansah als Innenverteidiger antritt, lobte die Performance seines Kollegen nach dem Spiel ausdrücklich. Tapsoba betonte, dass er von Beginn an wusste, wie Quansah mit El Mala fertig werden würde. Für ihn war das Aufeinandertreffen einer der besten Auftritte des Engländers in der laufenden Saison.

Marktwert und Transfergerüchte

Quansah wechselte im Sommer 2025 von Liverpool zu Bayer Leverkusen. Der Transfer war mit einer Rekordablösesumme von 35 Millionen Euro verbunden. Seine stabilen Leistungen haben ihn zudem zum festen Bestandteil der englischen Nationalmannschaft gemacht. Nach dem Sieg in Köln reiste der Verteidiger direkt zur Nationalmannschaft, um sich dem Kader anzuschließen.

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Trotz seines Vertrags, der bis zum Jahr 2030 bei Bayer Leverkusen läuft, gibt es Gerüchte um ein mögliches Comeback bei den Reds. Liverpool könnte seinen Ex-Spieler bis zum 15. Juni 2027 zurückholen. Ein solcher Transfer wäre mit einer weiteren Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro verbunden. Quansah liefert mit seinen aktuellen Leistungen nur weitere Argumente für ein solches Interesse.

Trainer Martinez lobt Schlüsselfigur

Auch Bayer-Trainer Carles Martinez, der 42 Jahre alt ist, schwärmte vom Engagement des Abwehrspielers. Martinez betonte, dass Quansah sich weiterentwickelt und bereit ist, alles für den Verein zu geben. Der Trainer nannte den Engländer einen Schlüsselfaktor für die Zukunft des Teams. Wenn Quansah weiter so engagiert spielt, seien die Chancen auf weitere Siege groß.

Quansah zeigt sich zudem in der Defensive und im Aufbau spielstärker. Er ist flexibel einsetzbar und agiert aktuell als Rechtsverteidiger, kann aber auch als Innenverteidiger spielen. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einem wertvollen Asset für den Verein. Seine Konstanz und Entwicklung bestätigen die hohe Investition von 35 Millionen Euro.