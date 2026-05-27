Jarell Quansah bleibt bis 2027 bei Bayer Leverkusen - Liverpool verzichtet auf Rückkauf

Bayer Leverkusen sichert sich den jungen Innenverteidiger Jarell Quansah bis mindestens 2027. Die Rückkauf‑Option von Liverpool läuft aus, die Ablösesumme würde 60 Millionen Euro betragen. Quansah gilt als wertvollster Spieler des Kaders und soll als Führungsspieler weiter reifen.

Die Kaderplanung bei Bayer Leverkusen steht momentan kaum voran, weil die Trainerfrage noch ungeklärt ist. Trotzdem gibt es in einer Schlüsselposition Klarheit: Der junge Innenverteidiger Jarell Quansah , 23 Jahre alt, bleibt bis mindestens 2027 im Team.

Laut Informationen von BILD sicherte sich der FC Liverpool im Sommer des vergangenen Jahres beim 35‑Millionen‑Euro‑Transfer für Quansah sowohl für das Jahr 2026 als auch für das Jahr 2027 eine Rückkauf‑Option. Diese Klausel läuft in den nächsten Wochen aus, und die Roten können nun nicht mehr auf ein Zurückholen des eigenentwickelten Talents setzen. Die Ablösesumme hätte in diesem Fall bei rund 80 Millionen Euro gelegen, doch die Leverkusener haben sich entschieden, den Spieler weiter zu halten.

Die Entscheidung, Quansah nicht an seine alte Mannschaft zurückzugeben, ist strategisch ausgerichtet. Nach einer bislang schwachen Saison, in der Liverpool nur den fünften Platz in der Premier‑League erreichte und gravierende Defensivprobleme hatte, stand die Rückkehr des englischen Nationalspielers im Fokus der englischen Seite.

Stattdessen soll Quansah ein weiteres Jahr in Leverkusen reifen und dort als Führungsspieler fungieren, um dann im Jahr 2027 als etablierter Leistungsträger zu Liverpool zu kommen - nicht mehr als bloßes Ergänzungselement, sondern als fester Bestandteil der Startelf. Die Rückkauf‑Option wird für das nächste Jahr zu einem Preis von 60 Millionen Euro fällig, was sowohl für den englischen Klub als auch für die deutsche Monopolgesellschaft ein attraktives Geschäft darstellt.

Der Marktwert des 23‑jährigen Verteidigers liegt laut Transfermarkt.de aktuell bei etwa 45 Millionen Euro, womit er zum wertvollsten Spieler im Kader von Bayer Leverkusen avanciert. Thomas Tuchel, der deutsche Trainer, der Quansah zum Nationalspieler gemacht und für die WM‑Kaderberufung verantwortlich ist, sieht in ihm einen zentralen Baustein für die Defensive. In der vergangenen Spielzeit, die für den Club insgesamt nur den sechsten Tabellenplatz brachte, entwickelte sich Quansah zu einem der wenigen echten Stars.

Er bewies seine Vielseitigkeit, indem er gleichermaßen in Systemen mit Dreier‑ und Viererkette eingesetzt werden konnte. In seiner ersten Saison für den Werksklub absolvierte er 44 Pflichtspiele, erzielte fünf Tore - davon vier in der Bundesliga - und gewann 59 Prozent seiner Zweikämpfe. All diese Faktoren lassen darauf schließen, dass er in der kommenden Saison eine feste Größe sein wird, unabhängig davon, welcher Trainer die Mannschaft letztlich leitet.

Damit bietet Bayer Leverkusen nicht nur sportliche Kontinuität, sondern auch eine klare Perspektive für die finanzielle Zukunft des Vereins, indem ein potentiell hoher Transfergewinn gesichert wird





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Liverpool Transfermarkt Thomas Tuchel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League 2026-2027: Teilnehmerfeld wird bekannt gegebenDas teilnehmende Feld der Champions League für die Saison 2026/27 wird bekannt gegeben. 29 Mannschaften aus der Bundesliga und Premier League konnten sich für die Teilnahme qualifizieren. In der Liga reisten sie auf Rang drei und vier ab, in der Premier League etablierten sich sie als Top-Mannschaften und trennten sich mit Rang vier. Außerdem nennen wir die Mannschaften Top-Französisch und Top-Italienisch.

Read more »

Erster Teaser: Neue 'Baywatch'-Serie kommt im Januar 2027Nostalgie pur: Stephen Amell erlaubt einen ersten Blick auf die neue 'Baywatch'-Serie – alte Helden und frische Gesichter inklusive.

Read more »

Krypto-Steuern 2027: 5 Szenarien für Dein Krypto-PortfolioFinanzminister Lars Klingbeil will Krypto-Gewinne stärker besteuern. Konkrete Pläne sollen erst im Sommer 2026 folgen – doch die Debatte läuft schon jetzt auf Hochtouren. Wir haben fünf mögliche Szenarien durchgespielt und eingeordnet, was jedes davon für Dein Portfolio bedeuten würde.

Read more »

Marco Zambenedetti (Ducati) zum Michelin-Test: «Wichtiger Schritt für 2027» - Superbike WMNach dem Rennwochenende in Aragon folgt ein wichtiger Michelin-Test. Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti erklärt die Testpläne und warum der erste Vergleich so wichtig ist.

Read more »