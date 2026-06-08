Jaron Siewert kehrt als Trainer der Füchse Berlin zurück

Der Meistertrainer Jaron Siewert wird neuer Coach der Füchse Berlin und möchte seine Erfahrung einbringen, um die neue Strategie der Füchse mitzugestalten.

Der Meistertrainer Jaron Siewert kehrt in die Handball-Bundesliga zurück. Der 32-Jährige wird neuer Coach der Füchse Berlin , die er 2025 zur ersten Deutschen Meisterschaft führte.

Siewert wurde im vergangenen Herbst von seinen Aufgaben freigestellt, nun möchte er seine Erfahrung einbringen und die neue Strategie der Füchse mitgestalten. Der MT-Sportvorstand Jesper Larsson sieht in Siewert den idealen Trainer, um junge Spieler zu entwickeln und internationale Talente zu sichten. Siewert ist gesundheitlich wieder auf der Höhe und wird zunächst in beratender Funktion tätig sein. Er wird 2027 auf Trainer Roberto Garcia Parrondo folgen, der zu einem internationalen Top-Klub wechseln wird





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