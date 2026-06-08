Jaron Siewert wird neuer Cheftrainer der MT Melsungen ab 2027

Der Handball-Bundesligist MT Melsungen hat Jaron Siewert als neuen Cheftrainer ab der Saison 2027/28 verpflichtet. Siewert, der zuvor die Füchse Berlin zur Deutschen Meisterschaft führte, wird bereits ab sofort in beratender Funktion für Scouting, Kaderplanung und Nachwuchsarbeit tätig sein. Er folgt auf Roberto Garcia Parrondo, der voraussichtlich zu Paris Saint-Germain wechselt.

Jaron Siewert wird neuer Trainer der MT Melsungen. Der deutsche Handballtrainer, der zuletzt die Füchse Berlin zur ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte führte, übernimmt zur Saison 2027/28 die Mannschaft des Bundesligisten.

Zuvor war er im vergangenen Herbst von seinen Aufgaben in Berlin freigestellt worden. Siewert zeigt sich motiviert: Mich reizt die Aufgabe ungemein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die neue Strategie umzusetzen und mitzugestalten. Die MT Melsungen hat nach dem Gewinn der European League weitere Titel im Visier.

MT-Sportvorstand Jesper Larsson betont, dass man junge Spieler entwickeln und internationale Talente frühzeitig sichten möchte. In dieser Hinsicht passe Jaron Siewert ideal zur MT. Er habe bewiesen, dass er junge Spieler fördert, fordert und in ein Bundesliga-Team integrieren kann. Gesundheitlich sei der gebürtige Berliner wieder voll auf der Höhe, nachdem er im vergangenen Herbst einen weiteren Schlaganfall erlitten hatte.

Siewert selbst sagt: Mir geht's gut und ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu arbeiten. Seine Tätigkeit bei der MT beginnt bereits zur kommenden Saison, zunächst in beratender Funktion in den Bereichen Scouting, Kaderplanung, Nachwuchskonzept und Kooperationen. Zur Saison 2027/28 wird er dann Cheftrainer und folgt auf Roberto Garcia Parrondo, der nach Ablauf seines Vertrages zu einem internationalen Top-Klub wechseln will. Es wird erwartet, dass Parrondo zu Paris Saint-Germain geht.

Larsson dazu: Wir respektieren Robertos Entscheidung und sind auch stolz, dass ein Trainer der MT das Interesse eines internationalen Top-Klubs weckt. Die MT Melsungen plant mit Jaron Siewert einen langfristigen Aufbauprozess, der sowohl die sportliche Weiterentwicklung der Profimannschaft als auch die verstärkte Integration von Nachwuchsspielern umfasst. Siewerts Erfolge mit den Füchsen Berlin, insbesondere der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2025, gelten als Referenz. Gleichzeitig wird seine Gesundheit als stabil eingestuft, was für die anspruchsvolle Trainerposition in der Bundesliga wichtig ist.

Die zeitliche Staffelung seiner Aufgaben - erst beratend, dann hauptverantwortlich - soll einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Roberto Garcia Parrondo, der die MT in den letzten Jahren zu nationalem und internationalem Erfolg führte, hinterlässt eine gut aufgestellte Mannschaft. Sein voraussichtlicher Wechsel zu Paris Saint-Germain unterstreicht die Attraktivität der MT als Ausbildungsklub für Trainer.

Die Verpflichtung von Siewert, der bereits als Assistent der deutschen Nationalmannschaft und mit einer erfolgreichen Jugendtrainerkarriere aufwarten kann, signalisiert die Ambitionen des Vereins, auch in Zukunft titelverdächtig zu sein und gleichzeitig den Nachwuchs zu stärken. Die MT setzt damit auf eine Mischung aus erfahrener Handballkompetenz und innovativen Ideen für die Kaderplanung.

Insgesamt repräsentiert die Personalie Jaron Siewert einen doppelten Neuanfang: einerseits für den Trainer selbst, der nach gesundheitlichen Rückschlägen und der Freistellung in Berlin eine neue Herausforderung annimmt, andererseits für den Verein, der nach dem Ende einer erfolgreichen Ära den nächsten Schritt gehen möchte. Die MT Melsungen will mit Siewert nicht nur an die sportlichen Erfolge anknüpfen, sondern auch strukturell wachsen, insbesondere durch die systematische Einbindung junger und internationaler Talente.

Die Fans und die Handballbundesliga dürfen gespannt sein, wie sich diese strategische Neuausrichtung in den kommenden Jahren präsentieren wird





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