Jasmin Rittner: 'Wir sind mittlerweile verheiratet und überglücklich.'

Jasmin Rittner, a 36-year-old mother of six, shares her family's journey of producing twins naturally, without hormonal assistance. She and her husband, Andreas Rittner, have now had three sets of twins, with the most recent set born just four minutes apart. The family's tight quarters in a two-bedroom apartment are a testament to their growing family size.

Bei Jasmin Rittner (36, Lageristin) und ihrem Ehemann Andreas Rittner (42, Fachlagerist) werden Babys wie am Fließband produziert. Das Paar hat jetzt zum dritten Mal Zwillinge bekommen – auf ganz natürlichem Weg, ohne hormonelle Unterstützung.

Aus erster Ehe hat die Mutter schon drei Kinder (8 bis 14 Jahre), die bei ihrem Ex-Mann leben. Vor drei Jahren wurden Jasmin und ihr neuer Partner dann zum ersten Mal Eltern: Emilio und Daniel (2,5). Nur ein Jahr später folgten Simone und Anastacia (1,5). Kurz nach der Geburt im Klinikum Fürth: Mama Jasmin Rittner genießt die ersten innigen Momente mit Töchterchen Estephania.

Das Familienglück ist perfekt. Jasmin sagt stolz: "Wir sind mittlerweile verheiratet und überglücklich.

" Zwei Monate nach der Hochzeit, am 26. Mai, setzten um fünf Uhr bei Jasmin Rittner die Wehen ein, um 17.47 Uhr wurde Estephania Lorena Marie geboren, nur vier Minuten später Julia Anja Valentina. Foto: privat "Als man mir meine Mädchen auf die Brust gelegt hat, habe ich geweint vor Glück. Ich war so froh, dass ich keinen Kaiserschnitt brauchte," sagt die Mutter.

"Wir haben eine Tochter nach Oberärztin Dr. Anja Forster benannt. Sie hat uns bei allen drei Schwangerschaften und Geburten im Klinikum Fürth begleitet. Sie leistet so gute Arbeit.

" In der Zweizimmerwohnung der Großfamilie wird es inzwischen eng. Sehr eng! Die vier älteren Kinder teilen sich ein Zimmer, während die Neugeborenen im anderen schlafen. Jasmin Rittner hat einen Traum: "Wir sind auf der Suche nach einem Haus.

Am besten mit Garten, mit vielen Zimmern und einer Badewanne für die Kinder.

" Weil bei ihrer Familie alles eine Nummer größer gedacht werden muss, hat sie einen weiteren Wunsch: "Ein 9-Sitzer-Bus. " Weihnachten 2025 feierte die Familie noch zu sechst. Mit der Geburt der Zwillinge sind Jasmin und Andreas nun zu acht. Mit sechs Kindern kann selbst die Mutter den Überblick verlieren.

Mit einem Lachen gesteht sie: "Manchmal komme ich mit den Namen meiner Kinder durcheinander.

" Kein Wunder! Im Hause Rittner ist rund um die Uhr etwas los, denn die Eltern stemmen den Alltag allein. 40 Windeln werden am Tag gewechselt. Das machen mein Mann und ich. Wer glaubt, nach drei Zwillingsgeburten sei Schluss, kennt Rittners nicht. Mit einem Lachen verrät die Mutter: "Eine erneut





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