Jason Biggs and Jenny Mollen Separate Ways After 18 Years of Marriage

After 18 years of marriage, Jason Biggs and Jenny Mollen have announced their separation. The couple, known for their love story in Hollywood, confirmed the news to People magazine. Despite the separation, they will continue to co-parent their two sons and maintain a strong relationship.

Sie galten in Hollywood einst als Traumpaar, jetzt gehen „ American Pie “-Star Jason Biggs (48) und Schauspielerin Jenny Mollen (46) getrennte Wege! Nach 18 Jahren Ehe ist ihre Liebe erloschen.

Das bestätigte ein Sprecher des Paares jetzt gegenüber dem US-Magazin People. Trotz Liebes-Aus soll es keinen Rosenkrieg geben! Beide wollen weiterhin gemeinsam für ihre Söhne Sid (12) und Lazlo (8) da sein. Freunde des Ex-Paares betonen: „Sie sind sehr eng verbunden.

“ Einer sagt: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie weiterhin ein ausgezeichnetes Verhältnis pflegen werden. Noch vor wenigen Monaten präsentierten sich die beiden verliebt wie eh und je auf Instagram. Vor wenigen Monaten schwärmte Mollen noch öffentlich von ihrem Mann, teilte Familienvideos. Niemand dachte an Beziehungsprobleme.

Ihre Liebe begann wie im Film: Kennengelernt am Set einer Romantikkomödie, Blitzverlobung 2008, kurz darauf die heimliche Hochzeit in Kalifornien. Damals galten Biggs und Mollen als eines der verrücktesten und lustigsten Paare Hollywoods. Sie hielten ihr Privatleben aber meist aus der Öffentlichkeit raus. Jason Biggs machte sich als Schauspieler vor allem durch seine Rolle als tollpatschigen Jim aus den „American Pie“-Filmen bekannt, die bis heute in Wiederholungen auch das deutsche Publikum begeistern.

Berühmt machte ihn die Szene, als er in der Küche seiner Mutter einen warmen Apfelkuchen fand – und sich damit vergnügte. Zu CNN sagte er: „Die Leute reden immer noch darüber. Deshalb bin ich auch nicht genervt, wenn Leute zu mir kommen und mit mir darüber sprechen. Es ist etwas Besonderes.

Ich bin sehr stolz darauf. Jenny Mollen machte sich als Schauspielerin („Crazy, Stupid, Love“) und Bestsellerautorin („I Like You Just the Way I Am“) einen Namen. Beide sind gerade gemeinsam in der Kinokomödie „Influenced“ zu sehen. Für ihre Kinder wollen die beiden weiterhin als Team funktionieren. Freunde sind sicher: Die Verbindung zwischen ihnen bleibt stark





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