Jason Khalipa's 'Train Hard'-Burpee-Test: Ein hartes Fitness-Training in Minuten

Jason Khalipa, ehemaliger CrossFit-Champion, hat einen einfachen aber harten Fitness-Test entwickelt, der in wenigen Minuten zeigt, wie es um Ausdauer, Kraft und Belastbarkeit steht. Beim 'Train Hard'-Burpee-Test müssen zu Beginn jeder Minute 15 Burpees absolviert werden. Die restliche Zeit bis zur vollen Minute ist Pause. Dann startet die nächste Runde mit weiteren 15 Wiederholungen. Das geht so lange, bis keine vollständige Minute mehr geschafft wird. Entscheidend ist die Gesamtzeit.

Der Burpee ist berüchtigt. Kniebeuge, Liegestütz, explosiver Sprung – der ganze Körper arbeitet, der Puls jagt nach oben. Genau daraus hat der ehemalige CrossFit-Champion Jason Khalipa einen einfachen, aber harten Fitness -Test entwickelt.

Eine Challenge, die in wenigen Minuten zeigt, wie es um Ausdauer, Kraft und Belastbarkeit steht. Beim 'Train Hard'-Burpee-Test müssen zu Beginn jeder Minute 15 Burpees absolviert werden. Die restliche Zeit bis zur vollen Minute ist Pause. Dann startet die nächste Runde mit weiteren 15 Wiederholungen.

Das geht so lange, bis keine vollständige Minute mehr geschafft wird. Entscheidend ist die Gesamtzeit. Jason Khalipa selbst hat den Test ausprobiert und gegenüber FITBOOK berichtet, dass er den Test in seinem eigenen Studio als Finisher absolviert – ganz bewusst, weil er Belastungstests generell gerne selbst erlebe, bevor er sie Klienten empfiehlt. Jason Khalipa nennt klare Richtwerte: Drei Minuten sind Mindeststandard.

Fünf Minuten gelten als 'hartes Training'. Zehn Minuten entsprechen dem 'Jason-Khalipa-Standard' und stehen für überdurchschnittliche Kondition. Ab 15 Minuten beginnt Elite-Niveau. Wer 20 Minuten oder länger durchhält, spielt 'in einer eigenen Liga'





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Burpee Fitness-Test Jason Khalipa Crossfit Ausdauer Kraft Belastbarkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach 'The Wrecking Crew' landet auch der nächste Action-Kracher von Jason Momoa bei AmazonJason Momoa startet weiter durch. Allein in diesem Jahr wird er noch in drei großen Blockbustern auf der Leinwand zu sehen sein. Ein weiterer Actioner des DC- und „Game Of Thrones“-Stars könnte hingegen direkt bei Amazon Prime Video landen.

Read more »

Nach 'The Wrecking Crew' landet auch der nächste Action-Kracher von Jason Momoa bei AmazonJason Momoa startet weiter durch. Allein in diesem Jahr wird er noch in drei großen Blockbustern auf der Leinwand zu sehen sein. Ein weiterer Actioner des DC- und „Game Of Thrones“-Stars könnte hingegen direkt bei Amazon Prime Video landen.

Read more »

Nach 'The Wrecking Crew' landet auch der nächste Action-Kracher von Jason Momoa bei AmazonJason Momoa startet weiter durch. Allein in diesem Jahr wird er noch in drei großen Blockbustern auf der Leinwand zu sehen sein. Ein weiterer Actioner des DC- und „Game Of Thrones“-Stars könnte hingegen direkt bei Amazon Prime Video landen.

Read more »

ThinkTab X11: Lenovos Tablet für harte Umgebungen im TestMit dem ThinkTab X11 bringt Lenovo ein ungewöhnliches Android-Tablet für den professionellen Einsatz auf den Markt. Es richtet sich an Nutzer, die

Read more »