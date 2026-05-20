Jason Kidd: Trainer bei Dallas Mavericks getrennt

Jason Kidd, Trainer bei den Dallas Mavericks, wurde getrennt, wie aus einer Pressemitteilung bekannt wurde. Die Entlassung soll "einvernehmlich" sein, obwohl Kidd noch einen Vertrag bis 2030 hatte. Dabei soll er noch rund 40 Millionen Dollar einge

Klub von Trainer Jason Kidd getrennt. Das gab das Team via Pressemitteilung bekannt. So soll die Entlassung "einvernehmlich" entschieden worden sein. Eigentlich hatte Kidd noch einen Vertrag bis 2030, der ihm noch etwa 40 Millionen Dollar einbringen soll.

Es ist das Ende einer enttäuschenden Saison. Nach dem Trade von Superstar Luka Doncic, an dem er laut eigenen Aussagen nicht beteiligt gewesen sein soll, zu den Los Angeles Lakers hatte Kidd mit den Mavs in diesem Jahr klar die Playoffs verpasst. Mit 26 Siegen bei gleichzeitig 56 Niederlagen war man weit von den starken Ergebnissen der Vorsaisons entfernt





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