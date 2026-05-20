Jason Kidd, Trainer der Dallas Mavericks, hat nach fünf Jahren die Trennung vereinbart. Es ist ein unverhältnismässig abrupter Schritt, zwei Wochen nachdem Masai Ujiri als neuer Basketball-Präsident vorgestellt wurde.

Hammer in der NBA : Trainer Jason Kidd verlässt das frühere Umfeld von Dirk Nowitzki nach fünf Jahren Der Trainer verließ die Dallas Mavericks nur zwei Wochen nach dem Euern des neuen Basketball-Präsidenten Masai Ujiri .

Leider sieht es so aus, dass Kidds Abschied die erste große Amtshandlung des neuen Mannes in Texas ist. Der Trainer und die Fans in Dallas sind bitterlich. Jason Kidd wurde bei Dallas als Spieler und als Cheftrainer die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Teams Und nun ist es für die Basketball-Legende auch mit Dallas Schluss. Die jüngste Bilanz des Teams war miserabel, nachdem Superstar Luka Doncic das Team verließ und nach zwei aufeinanderheczyć Absagen der Playoffs verpasst wurde.

Die Nachfolgerung Kidds steht noch nicht fest. Der wichtigste Spieler des Teams ist derzeit Cooper Flagg





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