Jason Momoa: Lobo-Film nur dann möglich, wenn 'Supergirl' erfolgreich ist

Jason Momoa betont, dass seine Rolle als Lobo nur dann einen eigenen DCU-Film erhält, wenn 'Supergirl' erfolgreich ist. Der Actionstar liebt es, mit seinem Image als attraktiver Hollywoodstar zu brechen und in Rollen vor die Kamera zu treten, die ihn dank Make-Up und Kostüm völlig verändert präsentieren.

Jason Momoa betont, dass seine Rolle als Lobo nur dann einen eigenen DCU-Film erhält, wenn ' Supergirl ' erfolgreich ist. Der Actionstar liebt es, mit seinem Image als attraktiver Hollywoodstar zu brechen und in Rollen vor die Kamera zu treten, die ihn dank Make-Up und Kostüm völlig verändert präsentieren.

In 'Supergirl' wird er als intergalaktischer Kopfgeldjäger Lobo gesehen, der seinen friedlichen Heimatplaneten Czarnia mit einem tödlichen Virus ausrottet. Fans dieses Anti-Anti-Anti-Helden lieben den sarkastischen und fiesen Charakter über alles, weil er all das verkörpert, was gewöhnliche Superhelden sich noch nicht einmal in der nahezu grenzenlosen Comic-Welt trauen. Momoa zählt sich selbst dazu und sprach im Vorfeld von der absoluten Traumrolle seines Lebens, als ihm Lobo angeboten wurde.

Sein volles 'frägg-tastisches' Potenzial könnte er aber in einem eigenen DCU-Film mit Altersfreigabe ab 18 Jahren entfalten. Das wiederum sei an eine Bedingung gebunden: 'Supergirl' muss erfolgreich sein, damit das Publikum ihn lieben und dabei sein wollen kann. Es ist also keine Überraschung, dass diese Hoffnungen mit einem Kassenflop von 'Supergirl' schwinden dürften.

Aber der Trailer verspricht für Sci-Fi-Fans die spaßigste Unterhaltung überhaupt: Lobo über den familienfreundlichen Weg einzuführen, sei laut Momoa der einzige vernünftige Weg, auch wenn er persönlich direkt in die Vollen gegangen wäre





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