Jason Momoa: Lobo-Film nur unter einer Bedingung

Der Actionstar verrät, wann seine Lieblingsrolle einen eigenen Sci-Fi-Film erhält. Lobo soll nur dann einen eigenen DCU-Film erhalten, wenn 'Supergirl' erfolgreich ist.

FSK:18 nur unter einer Bedingung: Jason Momoa verrät, wann seine härteste Rolle einen eigenen Sci-Fi-Film erhält. Der Actionstar betonte, dass sein Lieblingscharakter Lobo nur dann einen eigenen DCU -Film erhält, wenn ' Supergirl ' erfolgreich ist.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Jason Momoa liebt es offensichtlich, mit seinem Image als attraktiver Hollywoodstar zu brechen und in Rollen vor die Kamera zu treten, die ihn dank Make-Up und Kostüm völlig verändert präsentieren: Im Netflix-Fantasyfilm 'Schlummerland' rannte er mit Hörnern und scharfen Zähnen umher.

In 'Minecraft - Der Film' sah er aus wie eine Parodie seiner selbst und im kommenden 'Street Fighter' (deutscher Kinostart am Eine komplette Verwandlung machte er auch für den nächsten Film im DC Universe (DCU) durch: In 'Supergirl' werden ihn seine Fans als intergalaktischen Kopfgeldjäger Lobo sehen. Dieser rottete seinen friedlichen Heimatplaneten Czarnia mit einem tödlichen Virus aus, um wahrhaft einzigartig im gesamten Universum zu werden. Über fünf Milliarden Opfer aus purer Langeweile und sadistischer Freude.

Fans dieses Anti-Anti-Anti-Helden lieben den sarkastischen und fiesen Charakter dennoch über alles, weil er all das verkörpert, was gewöhnliche Superheld*innen sich noch nicht einmal in der nahezu grenzenlosen Comic-Welt trauen. Auch Momoa zählt sich dazu und sprach von der absoluten Traumrolle seines Lebens, als ihm Lobo angeboten wurde. In der Tat kommt er ihm optisch so nahe wie kein anderer Hollywoodstar. Ihr kennt Lobo nicht?

Dann schließt diese Wissenslücke mit der brandneuen Das laut ersten Stimmen an 'Guardians of the Galaxy' erinnernde Sci-Fi-Abenteuer erinnernde führt ihn allerdings in einer recht familienfreundlichen Umgebung ein. Sein volles 'frägg-tastisches' Potenzial könnte er aber in einem eigenen DCU-Film mit Altersfreigabe ab 18 Jahren entfalten. Das wiederum sei an eine Bedingung gebunden (via 'Ich habe nachgehakt und sie haben durchaus Pläne. Aquaman erschien damals ebenfalls mit einem kleinen Vorgeschmack in 'Batman v.

Superman', wisst ihr, dann etwas prominenter in 'Justice League'; und dann kam 'Aquaman'. Ich denke also, dass es eine Weile dauern wird. Wir werden sehen, wie er am besten reinpasst. Es wäre klasse, einen eigenen Solofilm zu erhalten.

Aber das Publikum muss ihn lieben und dabei sein wollen.

' Es ist also keine Überraschung, dass diese Hoffnungen mit einem Kassenflop von 'Supergirl' schwinden dürften. Aber der Trailer verspricht für Sci-Fi-Fans die spaßigste Unterhaltung überhaupt: Lobo über den familienfreundlichen Weg einzuführen, sei laut Momoa der einzige vernünftige Weg, auch wenn er persönlich direkt in die Vollen gegangen wäre: 'Man muss die Fanbasis dafür schaffen. Man kann nicht einfach aufkreuzen und erwarten, dass alle schon kommen werden. Man muss aufpassen. Man muss sie dafür erwärmen.





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