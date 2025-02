Jason Momoa und Adria Arjona: Offizielles Red Carpet-Debüt als Paar

Der 'Aquaman'-Star und seine 'Andor'-Kollegin präsentierten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich des 'SNL50: The Homecoming Concert' in New York City. Die beiden sind seit den Dreharbeiten zum Netflix-Film 'Sweet Girl' vor drei Jahren ein Paar und machen ihre Beziehung nun öffentlich.

Jason Momoa , 45, und seine puerto-ricanische Kollegin Adria Arjona , 32, sind offiziell ein Paar. Am Valentinstag präsentierten sich der 'Aquaman'-Star und die 'Andor'-Schauspielerin zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich des ' SNL50 : The Homecoming Concert' in der New Yorker Radio City Music Hall. Fotograf:innen konnten das frisch verliebte Paar erstmals zusammen ablichten. Für ihr Red-Carpet-Debüt hatten sich die beiden in einen Partnerlook in Schwarz geworfen.

Arjona beeindruckte in einem kurzen Jeanskleid mit Fransendetails, schwarzer Strumpfhose und royalblauen Samt-Pumps. Dazu trug sie eine schwarz-weiß gestreifte Fransentasche. Momoa erschien im lässigen Look aus braunem T-Shirt, schwarzer Lederjacke, dunkler Jeans und schwarzen Lederstiefeln. Seine getönte Sonnenbrille rundete den rockigen Auftritt ab. Momoa und Arjona wurden auch beim 'SNL50: The Homecoming Concert' in der Radio City Music Hall am 14. Februar 2025 in New York City fotografiert. Die beiden kennen sich bereits seit den Dreharbeiten zum Netflix-Film 'Sweet Girl' vor rund drei Jahren. Im Mai 2024 machten sie ihre Beziehung öffentlich, nachdem Momoa bei einer Comic Con verraten hatte, dass er nicht mehr Single sei. „Sie ist eine aufrichtige und echte Person wie er auch. Sie hat Humor und es ist angenehm, mit ihr zusammen zu sein“, sagte damals ein Insider dem 'People'-Magazin. Momoa war von Oktober 2017 bis Januar 2024 mit der Schauspielerin Lisa Bonet, 57, verheiratet. Anfang 2022 gaben sie die Trennung bekannt. Aus dieser Ehe stammen seine beiden Kinder Lola, 17, und Nakoa-Wolf, 16. Mit Arjona scheint der Schauspieler nun sein neues Glück gefunden zu haben. Die beiden teilen bereits regelmäßig gemeinsame Momente auf Instagram und zeigen offen ihre Zuneigung füreinander





