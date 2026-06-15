Jason Segel und Samara Weaving liefern sich in 'Over Your Dead Body' eine blutige Actionkomödie

Der Hollywoodstar Jason Segel überrascht in seiner neuen Rolle als frustrierter Ehemann, der seine Ehefrau umbringen will - doch sie hat das gleiche Vorhaben. 'Over Your Dead Body' ist das Remake der norwegischen Komödie 'The Trip' und verspricht eine äußerst blutige Actionkomödie.

In ' Over Your Dead Body ' wollen Jason Segel und Samara Weaving einander an die Gurgel. Die Actionkomödie steht ab sofort auf Prime Video zur Verfügung.

Eigentlich kennt man Hollywoodstar Jason Segel überwiegend in Rollen, die ein zurückhaltendes, gutherziges, manchmal schrulliges, aber oft empathisches Wesen verlangen. Der 46-Jährige überrascht aktuell, denn in 'Over Your Dead Body' spielt er einen frustrierten Ehemann, der keinen anderen Ausweg kennt, als seine Ehefrau (Scream Queen Samara Weaving) umzubringen. Nur blöd, dass sie genau das Gleiche vorhat.

Der Trailer deutet die Marschrichtung schon ganz gut an, denn 'Over Your Dead Body' von Regisseur Jorma Christopher Taccone und Produzent David Leitch ist das Remake der norwegischen Spaßgranate 'The Trip: Ein mörderisches Wochenende' von 'Violent Night'-Regisseur Tommy Wirkola. Stellt euch einfach vor, wie es aussehen würde, wenn John Wick in den Urlaub fährt. Ihr dürft euch also auf eine äußerst blutige Actionkomödie einstellen, bei der euch das Lachen oftmals im Halse steckenbleibt.

Das Original mit Noomi Rapace und Aksel Hennie erhaltet ihr übrigens schon seit 2018 auf Netflix. Schon das Original 'The Trip' von Tommy Wirkola war an absurden Momenten kaum mehr zu toppen. Das gilt auch für den recht hohen Gewaltgrad. Kein Wunder, dass der Film erst ab 18 Jahren freigegeben ist.

Der Trailer zum US-Remake 'Over Your Dead Body' verspricht ein nicht minder bitterböses Abenteuer, das hierzulande die gleiche Altersfreigabe erhalten hat. Darauf ist die Netzgemeinde gespannt.

'Over Your Dead Body' ist mit Jason Segel, Samara Weaving, Timothy Olyphant, Juliette Lewis sowie Keith Jardine und Paul Guilfoyle richtig gut besetzt. In den USA erhielt die blutige Actionkomödie eine Kinoauswertung im April. International hat sich Amazon die Rechte gesichert; und genau da steht er jetzt zur Verfügung





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